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Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S

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Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S - фото 1
Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S - фото 2
Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S - фото 3
Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
  • Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S - фото 1
  • Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S - фото 2
  • Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S - фото 3
  • Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366607
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Нагрузка
2.3 кг
Габаритные размеры, см
15х4.5х2.8
Совместимость с ОС
Weebill S
Аккумулятор
Есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х5х5
Вес, кг.
1

Описание товара Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S

Пульт управления TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S оснащен встроенным модулем датчика движения и позволяет точно управлять движением стабилизатора и менять настройки параметров в реальном времени.

Отзывы о товаре Ручка-держатель Zhiyun для стабилизатора Weebill S




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Нагрузка
2.3 кг
Габаритные размеры, см
15х4.5х2.8
Совместимость с ОС
Weebill S
Аккумулятор
Есть
Страна производитель
Китай
Описание
Пульт управления TransMount Motion Sensor для WEEBILL-S оснащен встроенным модулем датчика движения и позволяет точно управлять движением стабилизатора и менять настройки параметров в реальном времени.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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