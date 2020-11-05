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Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой

Артикул: 232131
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 1
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 2
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 3
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 4
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 5
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 6
  • Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 7
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 1
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 2
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 3
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 4
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 5
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 6
Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - фото 7
10 330 руб. 
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+ 207 КэтКоинов
Артикул: 232131
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGreenBean
Тип товараСтедикам
АккумуляторЕсть
Вес0.46
Диапазон вращения320 град.
Диапазон наклона320 град.
Диапазон поперечного наклона360 град.
Размеры, см32.2х11.5х3.6
Любой мобильный телефон станет профессиональной камерой, если использовать стабилизатор GreenBean iStab Smart. С его помощью даже обычный телефон сможет создавать плавные видеозаписи высокого качества. Дизайн интегрированной панели управления разработан таким образом, что позволяет управлять стабилизатором и мобильной камерой при помощи кнопок, практически не используя сенсорный экран. Благодаря продвинутому программному обеспечению, он корректно обрабатывает такие «сложные» положения для электронных стедикамов, как наклон ручки на 45 градусов, или близкое к соосности расположение двух моторов. А за счёт применения высококачественных и точно изготовленных подшипников вы будете избавлены от проблем с вибрациями, гудением, различными шумами и прочими дефектами, свойственными многим более простым моделям. Корпус стабилизатора изготовлен из алюминиевого сплава, на рукоятку присутствует насечка для лучшего удержания. Питание прибора происходит от одного аккумулятора типа 18650 Зарядка аккумулятора осуществляется через микро-USB порт на корпусе прибора. Время непрерывной работы — 5 часов (с аккумулятором ёмкостью 2600 мАч). Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth. Управление камерой смартфона осуществляется одной кнопкой и пятипозиционным джойстиком. В держатель можно установить смартфон шириной от 60 до 85 мм. Для моделей с большим экраном, необходимо установить комплектный груз-противовес для предотвращения наклона смартфона влево. На рукоятке стабилизатора есть отверстие с резьбой 1/4? для установки на штатив или соответствующую селфи-палку. Для установки на стабилизатор экшн-камеры необходим адаптер (приобретается отдельно).


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Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 10330 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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