Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой
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Характеристики
Описание товара Стедикам электронный GreenBean iStab Smart трёхосевой
Любой мобильный телефон станет профессиональной камерой, если использовать стабилизатор GreenBean iStab Smart. С его помощью даже обычный телефон сможет создавать плавные видеозаписи высокого качества. Дизайн интегрированной панели управления разработан таким образом, что позволяет управлять стабилизатором и мобильной камерой при помощи кнопок, практически не используя сенсорный экран. Благодаря продвинутому программному обеспечению, он корректно обрабатывает такие «сложные» положения для электронных стедикамов, как наклон ручки на 45 градусов, или близкое к соосности расположение двух моторов. А за счёт применения высококачественных и точно изготовленных подшипников вы будете избавлены от проблем с вибрациями, гудением, различными шумами и прочими дефектами, свойственными многим более простым моделям. Корпус стабилизатора изготовлен из алюминиевого сплава, на рукоятку присутствует насечка для лучшего удержания. Питание прибора происходит от одного аккумулятора типа 18650 Зарядка аккумулятора осуществляется через микро-USB порт на корпусе прибора. Время непрерывной работы — 5 часов (с аккумулятором ёмкостью 2600 мАч). Стабилизатор подключается к смартфону по Bluetooth. Управление камерой смартфона осуществляется одной кнопкой и пятипозиционным джойстиком. В держатель можно установить смартфон шириной от 60 до 85 мм. Для моделей с большим экраном, необходимо установить комплектный груз-противовес для предотвращения наклона смартфона влево. На рукоятке стабилизатора есть отверстие с резьбой 1/4? для установки на штатив или соответствующую селфи-палку. Для установки на стабилизатор экшн-камеры необходим адаптер (приобретается отдельно).
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Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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