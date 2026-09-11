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Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08)

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Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) - фото 1
Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) - фото 2
Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) - фото 3
Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) - фото 4
Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
  • Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) - фото 1
  • Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) - фото 2
  • Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) - фото 3
  • Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) - фото 4
  • Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 488908
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Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
300

Описание товара Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08)

Легкий мини-штатив Zhiyun-Tech TransMount для CRANE 3S и сверхкомпактных подвесов CRANE M2, Smooth Q2 и SMOOTH-X.

Отзывы о товаре Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08)




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Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
Ручные стабилизаторы и стедикамы
Страна производитель
Китай
Описание
Легкий мини-штатив Zhiyun-Tech TransMount для CRANE 3S и сверхкомпактных подвесов CRANE M2, Smooth Q2 и SMOOTH-X.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Штатив легкий для Zhiyun Crane M2/SMQ2 (BR1A08) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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