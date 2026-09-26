Top.Mail.Ru
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 1
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 2
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 3
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 4
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 5
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 6
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 7
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 8
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
смартфон
Регулировка вращения
от -96 до 235°
Регулировка наклона
-84-254°
Регулировка крена
от -175 до 163°
  • Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 1
  • Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 2
  • Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 3
  • Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 4
  • Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 5
  • Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 6
  • Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 7
  • Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 8
  • Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 621498
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Bluetooth
нет
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
смартфон
Регулировка вращения
от -96 до 235°
Регулировка наклона
-84-254°
Регулировка крена
от -175 до 163°
Ширина захвата держателя
90 мм
Максимальная нагрузка:, кг
0.28
Питание
аккумулятор
Аккумулятор, мАч
1200
Макс. время работы от аккумулятора
15
Габаритные размеры, мм
56.3х18.17х10.77
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х30х4
Вес, г.
370

Описание товара Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117)

Благодаря эргономичному дизайну и приятной на ощупь поверхности этот стабилизатор очень удобно держать в руке. Изысканная силиконовая поверхность с гладкими краями значительно повышает удобство работы. Система алгоритмов 9-го поколения от ZHIYUN выводит съемку со смартфона на высокий уровень профессиональной стабилизации. Благодаря встроенной телескопической штанге длиной 215 мм стабилизатор позволяет вести съемку под различными углами с более широким задним планом. Стабилизатор достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане. Просто развернув стабилизатор за доли секунды, вы сразу будете готовы к съемке, а затем также легко вы можете сложить его. Благодаря многофункциональному колесику управления все основные операции можно выполнять одной рукой. Просто нажмите, чтобы отрегулировать яркость, и проведите пальцем, чтобы изменить фокусное расстояние.

Отзывы о товаре Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Zhiyun
Тип товара
электрический
Функциональная рукоятка
одноручная
Bluetooth
нет
Тип стабилизации
электронная
Количество осей стабилизации
3
Крепление
смартфон
Регулировка вращения
от -96 до 235°
Регулировка наклона
-84-254°
Регулировка крена
от -175 до 163°
Ширина захвата держателя
90 мм
Максимальная нагрузка:, кг
0.28
Развернуть
Питание
аккумулятор
Аккумулятор, мАч
1200
Макс. время работы от аккумулятора
15
Габаритные размеры, мм
56.3х18.17х10.77
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря эргономичному дизайну и приятной на ощупь поверхности этот стабилизатор очень удобно держать в руке. Изысканная силиконовая поверхность с гладкими краями значительно повышает удобство работы. Система алгоритмов 9-го поколения от ZHIYUN выводит съемку со смартфона на высокий уровень профессиональной стабилизации. Благодаря встроенной телескопической штанге длиной 215 мм стабилизатор позволяет вести съемку под различными углами с более широким задним планом. Стабилизатор достаточно компактный, чтобы поместиться в кармане. Просто развернув стабилизатор за доли секунды, вы сразу будете готовы к съемке, а затем также легко вы можете сложить его. Благодаря многофункциональному колесику управления все основные операции можно выполнять одной рукой. Просто нажмите, чтобы отрегулировать яркость, и проведите пальцем, чтобы изменить фокусное расстояние.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q4 COMBO (C030116CB) (SM117) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...