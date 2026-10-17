Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00)
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Характеристики
Описание товара Ножовочная пила Интерскол НП-120/1010Э (137.1.0.00)
Электрическая пила Интерскол — это надежный инструмент, предназначенный для выполнения различных задач по резке материалов. Несмотря на отсутствие антивибрационной системы, модель отличается удобством в использовании благодаря продуманному дизайну и небольшому весу в 3,8 кг. Это делает пилу легкой и комфортной в эксплуатации, минимизируя усталость пользователя. Пила имеет компактные размеры: высота составляет всего 9,5 см, а ширина — 23 см, что обеспечивает удобное хранение и транспортировку, особенно если учитывать, что кейс для нее не предусмотрен. Основной режущий элемент этой пилы — пильное полотно длиной 250 мм с размером хода 28 мм, что позволяет выполнять точные и уверенные резы. Инструмент оснащен двумя скоростями работы, что помогает адаптироваться под различные материалы и условия работы. Плавная регулировка скорости делает процесс пиления более контролируемым и аккуратным, хотя отсутствует функция плавного пуска и тормоз двигателя. Эта модель не поддерживает подключение пылесоса и не оснащена пылесборником, поэтому использование на открытых пространствах или предварительная подготовка рабочего места может быть необходима, чтобы избежать накопления опилок. Несмотря на отсутствие фиксации шпинделя и электронной защиты от перегрузок, данная пила способна справляться с большинством бытовых задач по резке, предоставляя пользователю достаточную функциональность и производительность. Это отличный выбор для домашнего мастера, которому необходим надежный и простой в использовании инструмент.
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Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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