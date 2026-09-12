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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
4800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659849
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Описание товара Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi
Торцовочная пила Ryobi RTMS1800-G с мощностью 1800 Вт оборудована литым алюминиевым столом, который в совокупности с лазерным указателем линии реза обеспечивает высокую точность распила. Увеличение рабочего ресурса электроинструмента и удобство его эксплуатации гарантирует система плавного пуска. Модель стала обладательницей эргономичной рукоятки, благодаря которой ей невероятно комфортно работать. Пила имеет электронную защиту двигателя, обеспечивающую ему долговечность. Вес представленной модели соответствует 26.8 кг. Торцовочная пила Ryobi RTMS1800-G демонстрирует высокую производительность на уровне 4800 об/мин, благодаря чему она идеально подходит для бытового использования. Устройство оснащается пильным диском с наружным диаметром 254 мм и размером посадочного отверстия 30 мм. Подключаемый к инструменту пылесборник поможет содержать рабочее место в чистоте. Для питания прибора его необходимо подключить к бытовой электросети с напряжением 220 В. Блокировка шпинделя, реализованная в представленной модели, препятствует прокручиванию диска после остановки двигателя.
Торцовочная пила Ryobi RTMS1800-G с мощностью 1800 Вт оборудована литым алюминиевым столом, который в совокупности с лазерным указателем линии реза обеспечивает высокую точность распила. Увеличение рабочего ресурса электроинструмента и удобство его эксплуатации гарантирует система плавного пуска. Модель стала обладательницей эргономичной рукоятки, благодаря которой ей невероятно комфортно работать. Пила имеет электронную защиту двигателя, обеспечивающую ему долговечность. Вес представленной модели соответствует 26.8 кг. Торцовочная пила Ryobi RTMS1800-G демонстрирует высокую производительность на уровне 4800 об/мин, благодаря чему она идеально подходит для бытового использования. Устройство оснащается пильным диском с наружным диаметром 254 мм и размером посадочного отверстия 30 мм. Подключаемый к инструменту пылесборник поможет содержать рабочее место в чистоте. Для питания прибора его необходимо подключить к бытовой электросети с напряжением 220 В. Блокировка шпинделя, реализованная в представленной модели, препятствует прокручиванию диска после остановки двигателя.
Комбинированная торцовочная пила RTMS1800G 1800Вт 5133002152 Ryobi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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