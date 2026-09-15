Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА
Мощный бесщёточный двигатель с высоким КПД обеспечивает большую продолжительность работы без пререзаряда аккумулятора. Отсутствие быстроизнашиваемых частей (щётки) увеличивает общий ресурс инструмента. Отличная развесовка по массе, обрезиненный анатомический корпус обеспечивают удобство в работе и контроль над инструментом. Бесключевая установка/замена пильного полотна с помощью поворотного зажима позволяет быстро менять оснастку. Электронная регулировка скорости позволяет контролировать ход выполняемой операцией. Светодиодная подсветка обеспечивает освещение рабочей зоны. Блокировка непреднамеренного пуска обеспечивает дополнительную безопасность оператора
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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