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Пила торцовочная Makita LS1018LN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила торцовочная Makita LS1018LN

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Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 1
Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 2
Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 3
Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 4
Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 5
Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 6
Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 7
Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 8
Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пилы
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
4300 об/мин
  • Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 1
  • Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 2
  • Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 3
  • Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 4
  • Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 5
  • Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 6
  • Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 7
  • Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 8
  • Пила торцовочная Makita LS1018LN - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
46 420 руб.  66 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 343657
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пилы
Лазерный маркер
да
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Скорость вращения
4300 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х55х50
Вес, кг.
21

Описание товара Пила торцовочная Makita LS1018LN

Торцовочная пила Makita LS1018LN служит для распиливания заготовок из древесины, пластика, ламината. Наличие лазера обеспечивает более точную и удобную разметку. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при включении инструмента, чем продлевает его срок службы.



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Отзывы о товаре Пила торцовочная Makita LS1018LN




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пилы
Лазерный маркер
да
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Скорость вращения
4300 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Развернуть
Тип аккумулятора
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила Makita LS1018LN служит для распиливания заготовок из древесины, пластика, ламината. Наличие лазера обеспечивает более точную и удобную разметку. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при включении инструмента, чем продлевает его срок службы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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