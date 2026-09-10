Пила торцовочная Makita LS1018LN
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Характеристики
Тип товара
Пилы
Лазерный маркер
да
Скорость вращения
4300 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%46 420 руб. 66 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 343657
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пилы
Лазерный маркер
да
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Скорость вращения
4300 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х55х50
Вес, кг.
21
Описание товара Пила торцовочная Makita LS1018LN
Торцовочная пила Makita LS1018LN служит для распиливания заготовок из древесины, пластика, ламината. Наличие лазера обеспечивает более точную и удобную разметку. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при включении инструмента, чем продлевает его срок службы.
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Бренд
Тип товара
Пилы
Лазерный маркер
да
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Скорость вращения
4300 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
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Тип аккумулятора
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Страна производитель
Китай
Торцовочная пила Makita LS1018LN служит для распиливания заготовок из древесины, пластика, ламината. Наличие лазера обеспечивает более точную и удобную разметку. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель при включении инструмента, чем продлевает его срок службы.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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