Торцовочная пила Makita LS0714N 1010Вт 6000об/мин d=190мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 280 руб.
В наличии
Код товара: 643295
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
56 280 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х46х43
Вес, кг.
12.7
Описание товара Торцовочная пила Makita LS0714N 1010Вт 6000об/мин d=190мм
Торцовочная пила Makita LS0714N развивает скорость до 6000 об/мин, может наклоняться на 45° и поворачиваться на 57°. Для работы используются диски с диаметром 19 см и посадкой 3 см. Оборудование дополнено пылесборником и возможностью подключения к рабочему столу шланга строительного пылесоса. Прибор Makita LS0714N дополнен ограничителем глубины, блокировкой шпинделя, защитой от случайного включения и электронной защитой двигателя от перегрузок. Устройство поставляется с регулировочным треугольником и винтовым зажимом, боковыми опорами, пылесборником и пильным диском. Прибор с морозоустойчивым кабелем 2.5 м весит 13.1 кг и обладает размерами 43x45.8x67 см.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Торцовочная пила Makita LS0714N развивает скорость до 6000 об/мин, может наклоняться на 45° и поворачиваться на 57°. Для работы используются диски с диаметром 19 см и посадкой 3 см. Оборудование дополнено пылесборником и возможностью подключения к рабочему столу шланга строительного пылесоса. Прибор Makita LS0714N дополнен ограничителем глубины, блокировкой шпинделя, защитой от случайного включения и электронной защитой двигателя от перегрузок. Устройство поставляется с регулировочным треугольником и винтовым зажимом, боковыми опорами, пылесборником и пильным диском. Прибор с морозоустойчивым кабелем 2.5 м весит 13.1 кг и обладает размерами 43x45.8x67 см.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Торцовочная пила Makita LS0714N 1010Вт 6000об/мин d=190мм - купить по цене 56280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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