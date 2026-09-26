Пила торцовочная DeWalt DWS777
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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
6300 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 127593
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
216
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
6300 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х45х44
Вес, кг.
17.09
Описание товара Пила торцовочная DeWalt DWS777
Пила торцовочная DeWalt DWS777 применение :резание под углом, наклонное резание и комбинированное резание.
Новый 1800 Вт мощный двигатель, высокоэффективная система пылеудаления.
Удобная шкала +/- 50° для резания под углом с фиксированными положениями 15°, 22.5°, 30° и 45°
Особенности:
- Система позиционирования XPS обеспечивает высокую точность реза
- Увеличенная эффективность пылеудаления
- Высокая точность обработки стола и упора для самых требовательных работ
- Новая система фиксации маятникого механизма для удобства транспортировки
- Компактные встроенные в корпус скользящие направляющие для получения максимальных параметров поперечного реза
Комплект поставки:
- Пильный диск
- 2 крепежных болта
- Зажим
- Специальный ключ
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
216
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
6300 об/мин
Страна производитель
Китай
Пила торцовочная DeWalt DWS777 применение :резание под углом, наклонное резание и комбинированное резание.
Новый 1800 Вт мощный двигатель, высокоэффективная система пылеудаления.
Удобная шкала +/- 50° для резания под углом с фиксированными положениями 15°, 22.5°, 30° и 45°
Особенности:
- Система позиционирования XPS обеспечивает высокую точность реза
- Увеличенная эффективность пылеудаления
- Высокая точность обработки стола и упора для самых требовательных работ
- Новая система фиксации маятникого механизма для удобства транспортировки
- Компактные встроенные в корпус скользящие направляющие для получения максимальных параметров поперечного реза
Комплект поставки:
- Пильный диск
- 2 крепежных болта
- Зажим
- Специальный ключ
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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