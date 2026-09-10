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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
2700 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 36864
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Описание товара Пила торцовочная Makita комбипила LF1000
Электрическая пила Makita – это надежный инструмент, который сочетает в себе простоту использования и эффективность. Она оборудована всеми необходимыми функциями для профессиональной и любительской работы.
Несмотря на отсутствие антивибрационной системы, пила обеспечивает устойчивую и ровную резку благодаря мощной конструкции. Преимуществом является наличие плавного пуска, который минимизирует рывки и защищает двигатель от перегрузки при старте.
С диаметров диска 260 мм и шириной пропила 210 мм, данный инструмент отлично справляется с резкой разнообразных материалов, обеспечивая чистый и точный рез. Диаметр посадочного отверстия составляет 30 мм, что обеспечивает универсальность при подборе дисков.
Подключение пылесоса и наличие пылесборника значительно упрощают работу, поддерживая рабочее место в чистоте и защищая оператора от вдыхания мелкой пыли. Тормоз двигателя повышает безопасность, что особенно важно при выполнении быстрых и частых резов.
Пила не имеет кейса, что позволяет оперативно использовать её для любых задач без необходимости дополнительной сборки или транспортировки. С габаритами 80 см в высоту и 65 см в ширину, инструмент занимает сравнительно небольшое место в рабочем пространстве.
Хотя пила весит 32 кг, ее прочная конструкция и стабильность работы делают её идеальной для долговременного использования в мастерской или на производстве. Однако фазовая регулировка скорости и фиксация шпинделя отсутствуют, что стоит учитывать при обработке разных типов материалов.
Электрическая пила Makita – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный инструмент с основными необходимыми функциями для качественной работы.
Электрическая пила Makita – это надежный инструмент, который сочетает в себе простоту использования и эффективность. Она оборудована всеми необходимыми функциями для профессиональной и любительской работы.
Несмотря на отсутствие антивибрационной системы, пила обеспечивает устойчивую и ровную резку благодаря мощной конструкции. Преимуществом является наличие плавного пуска, который минимизирует рывки и защищает двигатель от перегрузки при старте.
С диаметров диска 260 мм и шириной пропила 210 мм, данный инструмент отлично справляется с резкой разнообразных материалов, обеспечивая чистый и точный рез. Диаметр посадочного отверстия составляет 30 мм, что обеспечивает универсальность при подборе дисков.
Подключение пылесоса и наличие пылесборника значительно упрощают работу, поддерживая рабочее место в чистоте и защищая оператора от вдыхания мелкой пыли. Тормоз двигателя повышает безопасность, что особенно важно при выполнении быстрых и частых резов.
Пила не имеет кейса, что позволяет оперативно использовать её для любых задач без необходимости дополнительной сборки или транспортировки. С габаритами 80 см в высоту и 65 см в ширину, инструмент занимает сравнительно небольшое место в рабочем пространстве.
Хотя пила весит 32 кг, ее прочная конструкция и стабильность работы делают её идеальной для долговременного использования в мастерской или на производстве. Однако фазовая регулировка скорости и фиксация шпинделя отсутствуют, что стоит учитывать при обработке разных типов материалов.
Электрическая пила Makita – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный инструмент с основными необходимыми функциями для качественной работы.
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