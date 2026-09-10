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Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила торцовочная Makita комбипила LF1000

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Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 1
Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 2
Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 3
Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 4
Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 5
Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 6
Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 7
Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 8
Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 9
Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
2700 об/мин
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  • Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 2
  • Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 3
  • Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 4
  • Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 5
  • Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 6
  • Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 7
  • Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 8
  • Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 9
  • Пила торцовочная Makita комбипила LF1000 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
118 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 36864
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
LF1000
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
3
Комплектация
пила, ключ, переходник пылеотвода, пильный диск, направляющая, пылесборник, толкатель, чехол
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2700 об/мин
Число ходов полотна в минуту
2 700
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х67х56
Вес, кг.
43.2

Описание товара Пила торцовочная Makita комбипила LF1000

Электрическая пила Makita – это надежный инструмент, который сочетает в себе простоту использования и эффективность. Она оборудована всеми необходимыми функциями для профессиональной и любительской работы. Несмотря на отсутствие антивибрационной системы, пила обеспечивает устойчивую и ровную резку благодаря мощной конструкции. Преимуществом является наличие плавного пуска, который минимизирует рывки и защищает двигатель от перегрузки при старте. С диаметров диска 260 мм и шириной пропила 210 мм, данный инструмент отлично справляется с резкой разнообразных материалов, обеспечивая чистый и точный рез. Диаметр посадочного отверстия составляет 30 мм, что обеспечивает универсальность при подборе дисков. Подключение пылесоса и наличие пылесборника значительно упрощают работу, поддерживая рабочее место в чистоте и защищая оператора от вдыхания мелкой пыли. Тормоз двигателя повышает безопасность, что особенно важно при выполнении быстрых и частых резов. Пила не имеет кейса, что позволяет оперативно использовать её для любых задач без необходимости дополнительной сборки или транспортировки. С габаритами 80 см в высоту и 65 см в ширину, инструмент занимает сравнительно небольшое место в рабочем пространстве. Хотя пила весит 32 кг, ее прочная конструкция и стабильность работы делают её идеальной для долговременного использования в мастерской или на производстве. Однако фазовая регулировка скорости и фиксация шпинделя отсутствуют, что стоит учитывать при обработке разных типов материалов. Электрическая пила Makita – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный инструмент с основными необходимыми функциями для качественной работы.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила торцовочная Makita комбипила LF1000




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
LF1000
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
3
Комплектация
пила, ключ, переходник пылеотвода, пильный диск, направляющая, пылесборник, толкатель, чехол
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Развернуть
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2700 об/мин
Число ходов полотна в минуту
2 700
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
да
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Makita – это надежный инструмент, который сочетает в себе простоту использования и эффективность. Она оборудована всеми необходимыми функциями для профессиональной и любительской работы. Несмотря на отсутствие антивибрационной системы, пила обеспечивает устойчивую и ровную резку благодаря мощной конструкции. Преимуществом является наличие плавного пуска, который минимизирует рывки и защищает двигатель от перегрузки при старте. С диаметров диска 260 мм и шириной пропила 210 мм, данный инструмент отлично справляется с резкой разнообразных материалов, обеспечивая чистый и точный рез. Диаметр посадочного отверстия составляет 30 мм, что обеспечивает универсальность при подборе дисков. Подключение пылесоса и наличие пылесборника значительно упрощают работу, поддерживая рабочее место в чистоте и защищая оператора от вдыхания мелкой пыли. Тормоз двигателя повышает безопасность, что особенно важно при выполнении быстрых и частых резов. Пила не имеет кейса, что позволяет оперативно использовать её для любых задач без необходимости дополнительной сборки или транспортировки. С габаритами 80 см в высоту и 65 см в ширину, инструмент занимает сравнительно небольшое место в рабочем пространстве. Хотя пила весит 32 кг, ее прочная конструкция и стабильность работы делают её идеальной для долговременного использования в мастерской или на производстве. Однако фазовая регулировка скорости и фиксация шпинделя отсутствуют, что стоит учитывать при обработке разных типов материалов. Электрическая пила Makita – это отличный выбор для тех, кто ищет надежный инструмент с основными необходимыми функциями для качественной работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
Отзывы


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