Пила монтажная аккумуляторная Makita DLW140Z
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Характеристики
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 280794
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
25 мм
Диаметр диска
355
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
17.2
Описание товара Пила монтажная аккумуляторная Makita DLW140Z
Пила монтажная аккумуляторная Makita DLW140Z помогает пилить заготовки из любого материала. D-образная рукоятка обеспечивает комфортную работу. Модель работает от двух аккумуляторов напряжением по 18 В (приобретаются дополнительно).
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Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
25 мм
Диаметр диска
355
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Пила монтажная аккумуляторная Makita DLW140Z помогает пилить заготовки из любого материала. D-образная рукоятка обеспечивает комфортную работу. Модель работает от двух аккумуляторов напряжением по 18 В (приобретаются дополнительно).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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