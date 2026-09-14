Гарантия качества
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Характеристики
Мощность
1450
Лазерный маркер
да
Подсветка
да
Питание
от сети
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727679
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Торцовочная пила; пильный диск "precision cut wood - classic", 254x30 Z48; направляющая длины; зажим для материала; инструмент для смены пильного диска; устройство для намотки кабеля; мешок для сбора стружки; второй пильный диск cabide; 2 удлинителя стола.
Страна производства
Китай
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
254
Пылесборник
да
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
92
Ширина пропила
305
Питание
от сети
Ширина, см
72.6
Высота, см
48.5
Длина, м
54.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
79х55х40
Вес, кг.
16.1
Описание товара Торцовочная пила Metabo KGS 254 M set 1450Вт 5000об/мин d=254мм
Мобильная торцовочная пила M-класса с функцией скольжения - легкая, точная и удобная в использовании
Прецизионная линия реза (PCL): точная теневая линия реза без повторной регулировки благодаря умно расположенному светодиоду
Высокая производительность резания благодаря функции скольжения для широких заготовок
Поворотный стол с быстрой и точной настройкой общих углов с помощью ограничителей Угол наклона пильного диска от -2 до 47°, что также подходит для выполнения подрезов
Прочная конструкция из литого под давлением алюминия отвечает самым высоким требованиям
Эффективное удаление пыли благодаря встроенному пылесборнику
Плавный пуск обеспечивает длительный срок службы двигателя и привода
Выдвижные удлинители по ширине стола, которые также снимаются для установки под очень длинные заготовки
Быстродействующий зажим для надежной фиксации заготовки сверху или спереди
Направляющая глубины для легкого создания пазов
Все весы и управляющие элементы видны с рабочего места и интуитивно понятны в управлении
Эргономичные ручки для переноски одной или двумя руками
Торцовочная пила; пильный диск "precision cut wood - classic", 254x30 Z48; направляющая длины; зажим для материала; инструмент для смены пильного диска; устройство для намотки кабеля; мешок для сбора стружки; второй пильный диск cabide; 2 удлинителя стола.
Страна производства
Китай
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
254
Пылесборник
да
Развернуть
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
92
Ширина пропила
305
Питание
от сети
Ширина, см
72.6
Высота, см
48.5
Длина, м
54.3
Страна производитель
Китай
Описание
Мобильная торцовочная пила M-класса с функцией скольжения - легкая, точная и удобная в использовании
Прецизионная линия реза (PCL): точная теневая линия реза без повторной регулировки благодаря умно расположенному светодиоду
Высокая производительность резания благодаря функции скольжения для широких заготовок
Поворотный стол с быстрой и точной настройкой общих углов с помощью ограничителей Угол наклона пильного диска от -2 до 47°, что также подходит для выполнения подрезов
Прочная конструкция из литого под давлением алюминия отвечает самым высоким требованиям
Эффективное удаление пыли благодаря встроенному пылесборнику
Плавный пуск обеспечивает длительный срок службы двигателя и привода
Выдвижные удлинители по ширине стола, которые также снимаются для установки под очень длинные заготовки
Быстродействующий зажим для надежной фиксации заготовки сверху или спереди
Направляющая глубины для легкого создания пазов
Все весы и управляющие элементы видны с рабочего места и интуитивно понятны в управлении
Эргономичные ручки для переноски одной или двумя руками
Торцовочная пила Metabo KGS 254 M set 1450Вт 5000об/мин d=254мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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