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Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000)

(1)
Артикул: 81854
  • Пила торцовочная Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 1
  • Пила торцовочная Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 2
  • Пила торцовочная Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 3
Пила торцовочная Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 1
Пила торцовочная Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 2
Пила торцовочная Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 3
25 580 руб. 
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+ 433 КэтКоинов
Артикул: 81854
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 264 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMetabo
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения4500 об/мин
Глубина пропила90 мм
Диаметр диска254 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркересть
Мощность1800 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила305 мм
Фиксация шпинделянет
Угол поворота60 град
Угол наклона47 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Пылесборникесть
Подключение пылесосаесть
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см85
Ширина, см40
Высота, см62
Вес, кг17.5
дисковая, настольная, вес - 17.5 кг


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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05.08.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Лазер, цена, переносить удобно и куча прибамбасов.

Недостатки:
тяжёлая, нет плавного пуска, но уже привык без него.

Комментарий:
На даче сами строим баню и когда началась внутренняя отделка решили с отцом взять именно эту торцовку. Пилили наличники , плинтуса на пол и на потолок все углы сходятся четко. Ради интереса из куска наличника собрали квадрат все 4 спила ровно 45%. Подключили пылесос мусора на рабочем месте почти нет, без пылесоса мало что в мешок попадает 50/50. Штатный диск вполне хорош, менять пока не планирую.

Самовывоз невозможен
Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 25580 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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