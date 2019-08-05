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Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000)

1 Отзывы
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Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 1
Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 2
Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 3
Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 4
Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 5
Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 6
Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 7
Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Лазерный маркер
да
Количество звеньев цепи
48
Подсветка
да
Скорость вращения
4500 об/мин
  • Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 1
  • Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 2
  • Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 3
  • Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 4
  • Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 5
  • Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 6
  • Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 7
  • Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
33 210 руб.  40 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 81854
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
KGS 254 M
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Количество звеньев цепи
48
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
254
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
47
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х56х41
Вес, кг.
16.1

Описание товара Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000)

Электрическая пила Metabo — это мощный и надежный инструмент, созданный для профессионального использования и сложных задач в области деревообработки. Она оснащена диском диаметром 254 мм и поддерживает посадочное отверстие 30 мм, что делает ее идеальной для резки различных типов древесины. Несмотря на свой вес в 17,5 кг, пила отличается хорошей устойчивостью и прочностью благодаря габаритам (ширина 40 см и высота 62 см), которые обеспечивают стабильность при работе. Односкоростной режим упрощает управление инструментом, а встроенный лазерный маркер позволяет добиться максимальной точности в процессе резки, помогая избежать ошибок и обеспечить ровный рез. Отсутствие антивибрационной системы и плавного запуска компенсируется возможностью подключения пылесоса и наличием пылесборника, что поддерживает рабочее место в чистоте и минимизирует попадание стружки в зону реза. Это особенно полезно при интенсивной эксплуатации в условиях мастерской или строительной площадки. Ширина пропила достигает 305 мм, что позволяет работать с достаточно крупными деталями. Хотя пила не оборудована системой тормоза двигателя и фиксацией шпинделя, её технические характеристики делают её оптимальным решением для профессионалов, которым требуется надежный и функциональный инструмент без излишних «излишеств».



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Отзывы о товаре Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000)

Источник: Яндекс Маркет
05.08.2019
Денис Лукашов

Достоинства:
Лазер, цена, переносить удобно и куча прибамбасов.

Недостатки:
тяжёлая, нет плавного пуска, но уже привык без него.

Комментарий:
На даче сами строим баню и когда началась внутренняя отделка решили с отцом взять именно эту торцовку. Пилили наличники , плинтуса на пол и на потолок все углы сходятся четко. Ради интереса из куска наличника собрали квадрат все 4 спила ровно 45%. Подключили пылесос мусора на рабочем месте почти нет, без пылесоса мало что в мешок попадает 50/50. Штатный диск вполне хорош, менять пока не планирую.



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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Пила торцовочная
Тип пилы
торцовочная
Модель
KGS 254 M
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Количество звеньев цепи
48
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Развернуть
Подсветка
да
Диаметр диска
254
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4500 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Угол наклона, градус
47
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Metabo — это мощный и надежный инструмент, созданный для профессионального использования и сложных задач в области деревообработки. Она оснащена диском диаметром 254 мм и поддерживает посадочное отверстие 30 мм, что делает ее идеальной для резки различных типов древесины. Несмотря на свой вес в 17,5 кг, пила отличается хорошей устойчивостью и прочностью благодаря габаритам (ширина 40 см и высота 62 см), которые обеспечивают стабильность при работе. Односкоростной режим упрощает управление инструментом, а встроенный лазерный маркер позволяет добиться максимальной точности в процессе резки, помогая избежать ошибок и обеспечить ровный рез. Отсутствие антивибрационной системы и плавного запуска компенсируется возможностью подключения пылесоса и наличием пылесборника, что поддерживает рабочее место в чистоте и минимизирует попадание стружки в зону реза. Это особенно полезно при интенсивной эксплуатации в условиях мастерской или строительной площадки. Ширина пропила достигает 305 мм, что позволяет работать с достаточно крупными деталями. Хотя пила не оборудована системой тормоза двигателя и фиксацией шпинделя, её технические характеристики делают её оптимальным решением для профессионалов, которым требуется надежный и функциональный инструмент без излишних «излишеств».


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2019
Денис Лукашов

Достоинства:
Лазер, цена, переносить удобно и куча прибамбасов.

Недостатки:
тяжёлая, нет плавного пуска, но уже привык без него.

Комментарий:
На даче сами строим баню и когда началась внутренняя отделка решили с отцом взять именно эту торцовку. Пилили наличники , плинтуса на пол и на потолок все углы сходятся четко. Ради интереса из куска наличника собрали квадрат все 4 спила ровно 45%. Подключили пылесос мусора на рабочем месте почти нет, без пылесоса мало что в мешок попадает 50/50. Штатный диск вполне хорош, менять пока не планирую.


Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 254 M (602540000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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