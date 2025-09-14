Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-305-П
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
2000
Подсветка
да
Скорость вращения
5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%27 830 руб. 35 000 руб.
В наличии
Код товара: 695555
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
27 830 руб. -20%
35 000 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
2000
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Скорость вращения
5000 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х59х39
Вес, кг.
24.5
Описание товара Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-305-П
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал, d 305 х 30 мм, 2000 Вт ППТ-305-П предназначена для пиления заготовок из дерева и производных материалов (фанера, ДСП, ДВП, МДФ, ламинированные панели), а также тонкого алюминиевого профиля (при установке соответствующего диска). Мощный двигатель на 2000 Вт обеспечивает высокую производительность. Защитный кожух гарантирует безопасность пользователя в процессе работы. Подсветка с указателем реза позволяет осуществлять максимально точное пиление по размерам. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрен мешок для сбора пыли.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
2000
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Скорость вращения
5000 об/мин
Страна производитель
Китай
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал, d 305 х 30 мм, 2000 Вт ППТ-305-П предназначена для пиления заготовок из дерева и производных материалов (фанера, ДСП, ДВП, МДФ, ламинированные панели), а также тонкого алюминиевого профиля (при установке соответствующего диска). Мощный двигатель на 2000 Вт обеспечивает высокую производительность. Защитный кожух гарантирует безопасность пользователя в процессе работы. Подсветка с указателем реза позволяет осуществлять максимально точное пиление по размерам. Для поддержания чистоты на рабочем месте предусмотрен мешок для сбора пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
смотря для каких целей, для точных работ не подойдет, погрешность есть. методом долгих проб можно понять где будет 45° а где 90°( у меня чуть за пределами фиксатора ). и ещё ко всему всегда нужно рукой давать одинаковую нагрузку ( корпус везде по немного играет на несколько градусов ) . не пойму за что все ставят 5. это же не бензопила для простого распила а точный инструмент для идеальных стыков . но увы...
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс за свои день, брал за 21, именно в эту цену пила своих денег полностью стоит. Если дороже, ищем более продвинутые варианты.
Достоинства:
Комментарий:
Станок пришёл вовремя, коробка целая, опечатана фирменной печатью. Всё упаковано отлично. Собрал без проблем. Сразу попробовал пилить, пилит отлично даже с родным диском. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Мой первый опыт работы с торцовочной пилой, не разочаровался)
Достоинства:
Комментарий:
Пилит половую доску вообще не напрягаясь. Мощь есть. Конструкция продуманная.
Достоинства:
Комментарий:
торцов своих денег стоит,чутка подностроить самому пришлось,но это норм,после настройки угол идеален.
Достоинства:
Комментарий:
доволен, для моих плотницкой строительных целей более чем
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилось удобно, то что вилка направляющая вперёд места на столе меньше , подсветка удобная в помещении отлично видно, плавный пуск ,настройка градусов с фиксатором четко встаёт в основные положения можно даже не зажимать
Достоинства:
Комментарий:
Это не проф инструмент, но за такую цену он им и не должен быть, чуть под настроил и я доволен им даже очень!
Достоинства:
Комментарий:
удобная в работе опилкоотвод при интенсивной работе забивается,поэтому временами требует прочистки ,что делается быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Общая задумка хорошая.Но, сделан сикось-накось.Сильное биение диска,причём в двух плоскостях, подшипники на направляющих желают быть лучше,без болтанки.Зажим,с какой стороны не поставишь - мешает движению диска,то движка упирается,то направляйка.Да и хлипенький какой то..
Достоинства:
Комментарий:
Если Вам нужна точность из коробки - это не про данную пилу. Без регулировки стесала пластиковый указатель и оформила не ровный угол на изделии. Даже после получасовой калибровки, уходит в сторону на 1мм и делает пил не 90°. Пострадала краска при производстве или транспортировке - есть сколы краски на разных участках корпуса пилы. Я бы рекомендовал добавить производителю резиновые подпорки на основание. В комплекте идёт одна струбцина - это здорово, что придумали её туда положить, но отверстий для струбцины - два, соответственно заготовка будет зажата только с одной стороны. Пока первые впечатления такие. Больше обидно за точность.
Достоинства:
Комментарий:
Хоть и коробка порвана, товар не пострадал. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
отсутствует винт,ограничивающий глубину пропила, так же отсутствует ключ для отворачивания диска.
Достоинства:
Комментарий:
удобный инструмент, лазерной линии нет, только теневая односторонняя линия справа от края диска, а мне удобнее было бы если бы теневая линия была слева от кромки диска (со стороны где прижимная струбцина). Приходится учитывать толщину реза диска и двигать деталь, приспосабливаться. Производителям инструмента нужно подумать над этим и доработать для удобства
Достоинства:
Комментарий:
хороший инструмент, запил под 45 делает криво, нужны дополнительные регулировки
Достоинства:
Комментарий:
неплохо ,но не 90° не 45° ровно не пилит ,станина кривая , у кого есть руки можно всё поправить, но красная цена ей 15труб .
Достоинства:
Комментарий:
Батя оценил. Ему она много сил и времени сохранит. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
доставку переносили два раза поэтому одна звезда сама пила хорошая можно брать,для дома самое то.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. все углы были с завода нормальные, ничего настраивать не пришлось. протяжка непривычная, но зато торцовка в разы компактнее
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт, там посмотрим как на самом делепогрешность с углом есть
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат. лифтов нету,теневой линию на солнце почти не видно.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо люфта нет, подсветка, пилит, ровный рез.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, согласно заявленной в документах комплектации не хватало ключа. Пила работает нормально, все крутится и даже пилит, но есть нюансы: 1 не понятно для чего нужен мешок для сбора стружки, последняя летит куда угодно но только не в мешок. 2 \"Теневая\" подсветка конечно хорошо, но только как подсветка, как указатель места распила данная опция не информативна, особенно днем при хорошем освещении, теперь нужно думать как закрепить нормальный лазерный целеуказатель. Субъективно в сравнении с топовыми пилами: москвич-мерседес, вроде тоже едет а ощущения не те. Итог, если для дома то рекомендую (правда у того же производителя есть аппараты и дешевле), если на постоянную работу нужно думать.
Достоинства:
Комментарий:
это моя первая торцовка. достал распилил немного досок, мне нравится
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-305-П - по цене 27830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-305-П
Достоинства:
Комментарий:
смотря для каких целей, для точных работ не подойдет, погрешность есть. методом долгих проб можно понять где будет 45° а где 90°( у меня чуть за пределами фиксатора ). и ещё ко всему всегда нужно рукой давать одинаковую нагрузку ( корпус везде по немного играет на несколько градусов ) . не пойму за что все ставят 5. это же не бензопила для простого распила а точный инструмент для идеальных стыков . но увы...
Достоинства:
Комментарий:
Отличный девайс за свои день, брал за 21, именно в эту цену пила своих денег полностью стоит. Если дороже, ищем более продвинутые варианты.
Достоинства:
Комментарий:
Станок пришёл вовремя, коробка целая, опечатана фирменной печатью. Всё упаковано отлично. Собрал без проблем. Сразу попробовал пилить, пилит отлично даже с родным диском. Очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Мой первый опыт работы с торцовочной пилой, не разочаровался)
Достоинства:
Комментарий:
Пилит половую доску вообще не напрягаясь. Мощь есть. Конструкция продуманная.
Достоинства:
Комментарий:
торцов своих денег стоит,чутка подностроить самому пришлось,но это норм,после настройки угол идеален.
Достоинства:
Комментарий:
доволен, для моих плотницкой строительных целей более чем
Достоинства:
Комментарий:
очень понравилось удобно, то что вилка направляющая вперёд места на столе меньше , подсветка удобная в помещении отлично видно, плавный пуск ,настройка градусов с фиксатором четко встаёт в основные положения можно даже не зажимать
Достоинства:
Комментарий:
Это не проф инструмент, но за такую цену он им и не должен быть, чуть под настроил и я доволен им даже очень!
Достоинства:
Комментарий:
удобная в работе опилкоотвод при интенсивной работе забивается,поэтому временами требует прочистки ,что делается быстро.
Достоинства:
Комментарий:
Общая задумка хорошая.Но, сделан сикось-накось.Сильное биение диска,причём в двух плоскостях, подшипники на направляющих желают быть лучше,без болтанки.Зажим,с какой стороны не поставишь - мешает движению диска,то движка упирается,то направляйка.Да и хлипенький какой то..
Достоинства:
Комментарий:
Если Вам нужна точность из коробки - это не про данную пилу. Без регулировки стесала пластиковый указатель и оформила не ровный угол на изделии. Даже после получасовой калибровки, уходит в сторону на 1мм и делает пил не 90°. Пострадала краска при производстве или транспортировке - есть сколы краски на разных участках корпуса пилы. Я бы рекомендовал добавить производителю резиновые подпорки на основание. В комплекте идёт одна струбцина - это здорово, что придумали её туда положить, но отверстий для струбцины - два, соответственно заготовка будет зажата только с одной стороны. Пока первые впечатления такие. Больше обидно за точность.
Достоинства:
Комментарий:
Хоть и коробка порвана, товар не пострадал. Работает отлично.
Достоинства:
Комментарий:
отсутствует винт,ограничивающий глубину пропила, так же отсутствует ключ для отворачивания диска.
Достоинства:
Комментарий:
удобный инструмент, лазерной линии нет, только теневая односторонняя линия справа от края диска, а мне удобнее было бы если бы теневая линия была слева от кромки диска (со стороны где прижимная струбцина). Приходится учитывать толщину реза диска и двигать деталь, приспосабливаться. Производителям инструмента нужно подумать над этим и доработать для удобства
Достоинства:
Комментарий:
хороший инструмент, запил под 45 делает криво, нужны дополнительные регулировки
Достоинства:
Комментарий:
неплохо ,но не 90° не 45° ровно не пилит ,станина кривая , у кого есть руки можно всё поправить, но красная цена ей 15труб .
Достоинства:
Комментарий:
Батя оценил. Ему она много сил и времени сохранит. Спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
доставку переносили два раза поэтому одна звезда сама пила хорошая можно брать,для дома самое то.
Достоинства:
Комментарий:
отлично. все углы были с завода нормальные, ничего настраивать не пришлось. протяжка непривычная, но зато торцовка в разы компактнее
Достоинства:
Комментарий:
пойдёт, там посмотрим как на самом делепогрешность с углом есть
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат. лифтов нету,теневой линию на солнце почти не видно.
Достоинства:
Комментарий:
всё хорошо люфта нет, подсветка, пилит, ровный рез.
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел вовремя, согласно заявленной в документах комплектации не хватало ключа. Пила работает нормально, все крутится и даже пилит, но есть нюансы: 1 не понятно для чего нужен мешок для сбора стружки, последняя летит куда угодно но только не в мешок. 2 \"Теневая\" подсветка конечно хорошо, но только как подсветка, как указатель места распила данная опция не информативна, особенно днем при хорошем освещении, теперь нужно думать как закрепить нормальный лазерный целеуказатель. Субъективно в сравнении с топовыми пилами: москвич-мерседес, вроде тоже едет а ощущения не те. Итог, если для дома то рекомендую (правда у того же производителя есть аппараты и дешевле), если на постоянную работу нужно думать.
Достоинства:
Комментарий:
это моя первая торцовка. достал распилил немного досок, мне нравится