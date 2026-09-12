Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS373N 460Вт (ручная) D диска.:140мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Циркулярная пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3700 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690173
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Циркулярная пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
101
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3700 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х27х21
Вес, кг.
3.74
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS373N 460Вт (ручная) D диска.:140мм
Дисковая пила по металлу DEWALT 18 В XR DCS373N используется для распила заготовок из древесины, пластмассы и металла. Пильный диск прикрыт кожухом, что защищает рабочий процесса. Благодаря наличию светодиодной подсветки можно работать в слабоосвещенных местах. Регулировка глубины пропила позволяет выполнять различные задачи.
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Бренд
Тип товара
Циркулярная пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
101
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
190
Пылесборник
нет
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3700 об/мин
Фиксация шпинделя
нет
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Дисковая пила по металлу DEWALT 18 В XR DCS373N используется для распила заготовок из древесины, пластмассы и металла. Пильный диск прикрыт кожухом, что защищает рабочий процесса. Благодаря наличию светодиодной подсветки можно работать в слабоосвещенных местах. Регулировка глубины пропила позволяет выполнять различные задачи.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Циркулярная пила (дисковая) DeWalt DCS373N 460Вт (ручная) D диска.:140мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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