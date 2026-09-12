Циркулярная пила (дисковая) Makita HS004GZ (ручная) D диска.:190мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Скорость вращения
6000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695029
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
93
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Скорость вращения
6000 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х33х29
Вес, кг.
5.4
Описание товара Циркулярная пила (дисковая) Makita HS004GZ (ручная) D диска.:190мм
Аккумуляторная дисковая пила Makita XGT BL 40В без аккумулятора и ЗУ HS004GZ представляет собой мощный инструмент для резки материалов. Оснащена бесщеточным двигателем для максимальной производительности. Модель автоматически регулирует скорость/крутящий момент в зависимости от нагрузки. Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска обеспечивает безопасность эксплуатации. Функция AWS подходит для беспроводного подключения пылесоса.
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Бренд
Тип товара
Пила дисковая
Уровень шума
93
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Скорость вращения
6000 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
40
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дисковая пила Makita XGT BL 40В без аккумулятора и ЗУ HS004GZ представляет собой мощный инструмент для резки материалов. Оснащена бесщеточным двигателем для максимальной производительности. Модель автоматически регулирует скорость/крутящий момент в зависимости от нагрузки. Электрический тормоз двигателя для быстрой остановки диска обеспечивает безопасность эксплуатации. Функция AWS подходит для беспроводного подключения пылесоса.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Циркулярная пила (дисковая) Makita HS004GZ (ручная) D диска.:190мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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