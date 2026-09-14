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Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197

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Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 1
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 2
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 3
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 4
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 5
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 6
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 7
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 8
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 9
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 10
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 11
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 12
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 13
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 14
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 15
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 16
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 17
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 18
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 19
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 20
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 21
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 22
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 23
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 24
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 25
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Лазерный маркер
да
Количество звеньев цепи
48
Подсветка
да
Скорость вращения
4500 об/мин
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 1
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 2
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 3
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 4
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 5
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 6
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 7
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 8
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 9
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 10
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 11
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 12
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 13
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 14
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 15
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 16
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 17
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 18
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 19
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 20
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 21
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 22
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 23
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 24
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 25
  • Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото 26
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727188
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип пилы
торцовочная
Модель
EMS216L
Лазерный маркер
да
Комплектация
- Торцевая пила; - пильный диск ТСТ (48 зуб.); - дополнительные упоры; - струбцина; - пылесборник; - ключ; - картонная коробка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон
Количество звеньев цепи
48
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Скорость вращения
4500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
70
Угол наклона, градус
45
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х51х46
Вес, кг.
17.07

Описание товара Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197

Торцовочная пила Ryobi EMS216L 5133001197 позволяет распиливать деревянные заготовки толщиной до 70 мм. Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила увеличивает точность работы. 2 светодиода подсветки рабочей зоны обеспечивают максимальную визуализацию линии реза Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене. Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции. Двигатель увеличенной мощности 1500 Вт для более эффективной работы. Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок. Эргономичное покрытие GripZone для более комфортной работы.



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Отзывы о товаре Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип пилы
торцовочная
Модель
EMS216L
Лазерный маркер
да
Комплектация
- Торцевая пила; - пильный диск ТСТ (48 зуб.); - дополнительные упоры; - струбцина; - пылесборник; - ключ; - картонная коробка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон
Количество звеньев цепи
48
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
216
Развернуть
Пылесборник
да
Скорость вращения
4500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
70
Угол наклона, градус
45
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила Ryobi EMS216L 5133001197 позволяет распиливать деревянные заготовки толщиной до 70 мм. Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила увеличивает точность работы. 2 светодиода подсветки рабочей зоны обеспечивают максимальную визуализацию линии реза Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене. Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции. Двигатель увеличенной мощности 1500 Вт для более эффективной работы. Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок. Эргономичное покрытие GripZone для более комфортной работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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