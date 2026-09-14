Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Лазерный маркер
да
Количество звеньев цепи
48
Подсветка
да
Скорость вращения
4500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 727188
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- Торцевая пила; - пильный диск ТСТ (48 зуб.); - дополнительные упоры; - струбцина; - пылесборник; - ключ; - картонная коробка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон
Количество звеньев цепи
48
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
216
Пылесборник
да
Скорость вращения
4500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
70
Угол наклона, градус
45
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х51х46
Вес, кг.
17.07
Описание товара Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197
Торцовочная пила Ryobi EMS216L 5133001197 позволяет распиливать деревянные заготовки толщиной до 70 мм.
Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила увеличивает точность работы.
2 светодиода подсветки рабочей зоны обеспечивают максимальную визуализацию линии реза
Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене.
Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции.
Двигатель увеличенной мощности 1500 Вт для более эффективной работы.
Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок.
Эргономичное покрытие GripZone для более комфортной работы.
- Торцевая пила; - пильный диск ТСТ (48 зуб.); - дополнительные упоры; - струбцина; - пылесборник; - ключ; - картонная коробка; - инструкция по эксплуатации; - гарантийный талон
Количество звеньев цепи
48
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
216
Развернуть
Пылесборник
да
Скорость вращения
4500 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
70
Угол наклона, градус
45
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила Ryobi EMS216L 5133001197 позволяет распиливать деревянные заготовки толщиной до 70 мм.
Exactline Laser Technology™ лазерный указатель линии распила увеличивает точность работы.
2 светодиода подсветки рабочей зоны обеспечивают максимальную визуализацию линии реза
Фронтальное расположение направляющих пильного диска позволяет работать вплотную к стене.
Удобные хранение и транспортировка благодаря сверхкомпактной конструкции.
Двигатель увеличенной мощности 1500 Вт для более эффективной работы.
Дополнительные упоры для распиловки крупногабаритных заготовок.
Эргономичное покрытие GripZone для более комфортной работы.
Пила торцовочная Ryobi EMS216L 5133001197 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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