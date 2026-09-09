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Ножовка Makita DJR187RTE купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ножовка Makita DJR187RTE

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Ножовка Makita DJR187RTE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 267008
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Ножовка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х32х15
Вес, кг.
2.38

Описание товара Ножовка Makita DJR187RTE

Ножовка Makita DJR187RTE предназначена для распиливания деталей из пластика, древесины и черного металла. Сабельной пилой Makita DJR186RFE можно распиливать деревянные бруски сечением до 25,5 см и железные трубы диаметром до 13 см.



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Отзывы о товаре Ножовка Makita DJR187RTE




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Ножовка
Страна производитель
Китай
Описание
Ножовка Makita DJR187RTE предназначена для распиливания деталей из пластика, древесины и черного металла. Сабельной пилой Makita DJR186RFE можно распиливать деревянные бруски сечением до 25,5 см и железные трубы диаметром до 13 см.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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