Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000)
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Характеристики
Описание товара Торцовочная пила Bosch GCM 800 SJ (601B19000)
Электрическая пила Bosch сочетает в себе высокую мощность и надежность, что делает её отличным выбором для профессионалов и домашних мастеров. Этот инструмент обладает впечатляющими характеристиками, которые обеспечивают высокую производительность и удобство в работе. С мощным двигателем и диаметром диска 216 мм, пила Bosch готова справиться с разнообразными задачами по резке. Ширина пропила достигает 270 мм, что позволяет выполнять работу быстрее и эффективнее. Несмотря на отсутствие антивибрационной системы, пила обеспечивает уверенное и точное управление. Эргономичный дизайн и вес 13,5 кг делают работу с инструментом комфортной, хотя пила и не имеет встроенного кейса для переноски. Плавный пуск позволяет избежать резких запусков, продлевая срок службы инструмента и обеспечивая безопасность оператора. Подключение к пылесосу поможет поддерживать рабочее место в чистоте, однако следует учитывать, что в комплекте нет пылесборника. С плавной регулировкой скорости и лазерным маркером придётся справляться самостоятельно, поскольку они не предусмотрены в данной модели. Хотя модель и лишена тормоза двигателя и фиксации шпинделя, это компенсируется её качеством исполнения и долговечностью, что является отличительной чертой продукции Bosch. Компактные размеры, высота 44,5 см и ширина 41 см, позволяют удобно разместить эту пилу в мастерской. Электрическая пила Bosch — это надёжный инструмент для выполнения разнообразных задач, объединяющий в себе мощность, простоту использования и долговечность.
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