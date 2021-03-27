Пила настольная DeWalt DWE7492
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Мощность
2000
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
4800 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 222110
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Мощность
2000
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
250
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4800 об/мин
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Габариты без упаковки
742х577х425
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
85х74х37
Вес, кг.
34
Описание товара Пила настольная DeWalt DWE7492
Настольная пила DEWALT DWE7492 предназначена для работы с заготовками шириной до 825 мм справа и 558 мм слева. Прочный стальной каркас предохраняет пилу от механических повреждений на стройплощадке. Защитный кожух пильного диска имеет аспирационный патрубок для подключения пылесоса, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря сочетанию зубчатой направляющей, переднего и заднего упоров, а также большой четкой шкалы, станок прост и надежен в использовании.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Мощность
2000
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
250
Пылесборник
нет
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4800 об/мин
Тормоз двигателя
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Габариты без упаковки
742х577х425
Страна производитель
Китай
Настольная пила DEWALT DWE7492 предназначена для работы с заготовками шириной до 825 мм справа и 558 мм слева. Прочный стальной каркас предохраняет пилу от механических повреждений на стройплощадке. Защитный кожух пильного диска имеет аспирационный патрубок для подключения пылесоса, что позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря сочетанию зубчатой направляющей, переднего и заднего упоров, а также большой четкой шкалы, станок прост и надежен в использовании.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Лучшее в своей категории! Собрано на совесть!
Недостатки:
необходимо купить :-((
Комментарий:
DeWalt DWE7492 994D6
Лучшее в своей категории! Собрано на совесть!
пользуюсь инструментом от DeWalt более 15 лет, за всё это время - поломок по вине производителя не было ни одной.
Достоинства:
Отличный инструмент для любителей столярных работ. В таком классе конкурентов указать сложно. Хороша! Да, недешевая, но влюбляешься с первого взгляда. Добротно сделана, удобная, красивая. Заслуживает уважения реализация параллельных направляющих (при собственном выборе учитывалось мнение опытных мастеровых и сравнение с другими моделями пил), работа из коробки, требуется лишь подобрать и купить подходящий для запланированных проектов диск, т.к. идущий в комплекте для точных работ не подходит. Упакована пила надежно, доехала в сохранности. Учитывая бесплатную доставку и возможность использования бонусов- по нынешним временам у Котофото отличная цена.
Недостатки:
Пока не обнаружено
Комментарий:
Рекомендую!
Пила настольная DeWalt DWE7492 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила настольная DeWalt DWE7492
Достоинства:
Лучшее в своей категории! Собрано на совесть!
Недостатки:
необходимо купить :-((
Комментарий:
DeWalt DWE7492 994D6
Лучшее в своей категории! Собрано на совесть!
пользуюсь инструментом от DeWalt более 15 лет, за всё это время - поломок по вине производителя не было ни одной.
Достоинства:
Отличный инструмент для любителей столярных работ. В таком классе конкурентов указать сложно. Хороша! Да, недешевая, но влюбляешься с первого взгляда. Добротно сделана, удобная, красивая. Заслуживает уважения реализация параллельных направляющих (при собственном выборе учитывалось мнение опытных мастеровых и сравнение с другими моделями пил), работа из коробки, требуется лишь подобрать и купить подходящий для запланированных проектов диск, т.к. идущий в комплекте для точных работ не подходит. Упакована пила надежно, доехала в сохранности. Учитывая бесплатную доставку и возможность использования бонусов- по нынешним временам у Котофото отличная цена.
Недостатки:
Пока не обнаружено
Комментарий:
Рекомендую!