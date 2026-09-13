Дисковая (циркулярная) пила DeWalt DWS520KT-QS
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Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
1750-4200 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722615
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
DWS520KT-QS
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Дисковая пила, пильный диск, кейс
В кейсе
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
165
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Скорость вращения
1750-4200 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
44
Угол наклона, градус
47
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х31
Вес, кг.
7.9
Описание товара Дисковая (циркулярная) пила DeWalt DWS520KT-QS
Погружная дисковая ручная пила Dewalt DWS520KT-QS предназначена для профессионального использования и пиления изделий из древесины. Применяется при резке пластмасс и стекловолокна, установке столешниц и раковин, резке ламината для внутренней мебели и установке деревянных полов и декоративных вставок. Погружная дисковая ручная пила обладает мощностью 1300 Вт. Оснащена электронной поддержкой постоянной скорости вращения в зависимости от нагрузки. Для сохранения чистоты рабочего места предусмотрена система пылеудаления.
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Бренд
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
DWS520KT-QS
Лазерный маркер
нет
Комплектация
Дисковая пила, пильный диск, кейс
В кейсе
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
165
Развернуть
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Скорость вращения
1750-4200 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
44
Угол наклона, градус
47
Страна производитель
Китай
Погружная дисковая ручная пила Dewalt DWS520KT-QS предназначена для профессионального использования и пиления изделий из древесины. Применяется при резке пластмасс и стекловолокна, установке столешниц и раковин, резке ламината для внутренней мебели и установке деревянных полов и декоративных вставок. Погружная дисковая ручная пила обладает мощностью 1300 Вт. Оснащена электронной поддержкой постоянной скорости вращения в зависимости от нагрузки. Для сохранения чистоты рабочего места предусмотрена система пылеудаления.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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