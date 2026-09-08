Пила электрическая типа аллигатор DeWalt DWE397
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пила электрическая типа аллигатор DeWalt DWE397
Материал корпуса из алюминия обладает высокой прочностью и легкостью. Оптимальный вес и компактные габариты обеспечивают легкую и комфортную работу . Специальная система защиты уберегает прибор от непроизвольного включения или выключения
Модель комплектуется твердосплавным двойным полотном класса 12, благодаря чему пила идеально подходит для резания кирпича класса 12. Мощный и надежный 1700-ваттный двигатель отлично справится даже с самыми тяжелыми работами. Редуктор и подшипники снабжены защитой от пыли
Особенности
- Надежный и мощный электродвигатель
- Эргономичный дизайн и прорезиненные задняя и передняя рукоятки
- Система двойных полотен с долгим сроком службы,
- Cниженной вибрацией и пылезащищенные редуктор и подшипники
- Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа;
- Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает легкий вес и превосходную прочность;
- Блокировка выключателя обеспечивает защиту от случайного включения;
- Встречное движение двух полотен
Комплектация
- Твердосплавное двойное полотно класса 12;
- Шестигранный ключ;
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Материал корпуса из алюминия обладает высокой прочностью и легкостью. Оптимальный вес и компактные габариты обеспечивают легкую и комфортную работу . Специальная система защиты уберегает прибор от непроизвольного включения или выключения
Модель комплектуется твердосплавным двойным полотном класса 12, благодаря чему пила идеально подходит для резания кирпича класса 12. Мощный и надежный 1700-ваттный двигатель отлично справится даже с самыми тяжелыми работами. Редуктор и подшипники снабжены защитой от пыли
Особенности
- Надежный и мощный электродвигатель
- Эргономичный дизайн и прорезиненные задняя и передняя рукоятки
- Система двойных полотен с долгим сроком службы,
- Cниженной вибрацией и пылезащищенные редуктор и подшипники
- Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа;
- Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает легкий вес и превосходную прочность;
- Блокировка выключателя обеспечивает защиту от случайного включения;
- Встречное движение двух полотен
Комплектация
- Твердосплавное двойное полотно класса 12;
- Шестигранный ключ;
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Отзывы о товаре Пила электрическая типа аллигатор DeWalt DWE397