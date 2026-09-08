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Пила электрическая типа аллигатор DeWalt DWE397 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила электрическая типа аллигатор DeWalt DWE397

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Пила электрическая типа аллигатор DeWalt DWE397 - фото 1
Пила электрическая типа аллигатор DeWalt DWE397 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила электрическая типа аллигатор
  • Пила электрическая типа аллигатор DeWalt DWE397 - фото 1
  • Пила электрическая типа аллигатор DeWalt DWE397 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
69 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 127585
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила электрическая типа аллигатор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.24х0.22
Вес, кг.
7.85

Описание товара Пила электрическая типа аллигатор DeWalt DWE397

Материал корпуса из алюминия обладает высокой прочностью и легкостью. Оптимальный вес и компактные габариты обеспечивают легкую и комфортную работу . Специальная система защиты уберегает прибор от непроизвольного включения или выключения
Модель комплектуется твердосплавным двойным полотном класса 12, благодаря чему пила идеально подходит для резания кирпича класса 12. Мощный и надежный 1700-ваттный двигатель отлично справится даже с самыми тяжелыми работами. Редуктор и подшипники снабжены защитой от пыли

Особенности

  • Надежный и мощный электродвигатель
  • Эргономичный дизайн и прорезиненные задняя и передняя рукоятки
  • Система двойных полотен с долгим сроком службы,
  • Cниженной вибрацией и пылезащищенные редуктор и подшипники
  • Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа;
  • Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает легкий вес и превосходную прочность;
  • Блокировка выключателя обеспечивает защиту от случайного включения;
  • Встречное движение двух полотен

Комплектация

  • Твердосплавное двойное полотно класса 12;
  • Шестигранный ключ;



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Отзывы о товаре Пила электрическая типа аллигатор DeWalt DWE397




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила электрическая типа аллигатор
Страна производитель
Китай
Описание

Материал корпуса из алюминия обладает высокой прочностью и легкостью. Оптимальный вес и компактные габариты обеспечивают легкую и комфортную работу . Специальная система защиты уберегает прибор от непроизвольного включения или выключения
Модель комплектуется твердосплавным двойным полотном класса 12, благодаря чему пила идеально подходит для резания кирпича класса 12. Мощный и надежный 1700-ваттный двигатель отлично справится даже с самыми тяжелыми работами. Редуктор и подшипники снабжены защитой от пыли

Особенности

  • Надежный и мощный электродвигатель
  • Эргономичный дизайн и прорезиненные задняя и передняя рукоятки
  • Система двойных полотен с долгим сроком службы,
  • Cниженной вибрацией и пылезащищенные редуктор и подшипники
  • Простая и удобная система быстрой смены полотен со встроенным в корпус гнездом для хранения ключа;
  • Алюминиевый корпус редуктора обеспечивает легкий вес и превосходную прочность;
  • Блокировка выключателя обеспечивает защиту от случайного включения;
  • Встречное движение двух полотен

Комплектация

  • Твердосплавное двойное полотно класса 12;
  • Шестигранный ключ;


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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