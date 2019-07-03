Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 216 M (619260000)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 81852
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х49х35
Вес, кг.
13
Описание товара Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 216 M (619260000)
Комплектация: Твердосплавный пильный диск (40 зубьев) / 2 встроенных расширения стола / Упор для отрезки / Зажим для материала / Инструмент для смены пильного диска / Намотка кабеля / Мешок для сбора опилок / Упаковка.
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Комплектация: Твердосплавный пильный диск (40 зубьев) / 2 встроенных расширения стола / Упор для отрезки / Зажим для материала / Инструмент для смены пильного диска / Намотка кабеля / Мешок для сбора опилок / Упаковка.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Все мои ожидания оправдались. Точность резки под 90 и 45 гр. Лазерный указатель. Небольшой вес, что для меня пожилого инвалида 2гр. важно. Качество резки прилагаемым пильным диском меня полностью удовлетворило. Жаль что раньше не приобрел.
Недостатки:
При общении с менеджером Плеер.ру уточнил есть ли согласно рекламе плавный пуск ответил да. Но его нет. Это конечно не очень большая проблема, но неприятно когда обманываю. Потом брать деньги за предпродажную проверку работоспособности вызывает удивление.
Комментарий:
С учетом цены и готовности немного повозиться в начале вполне годный аппарат.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 216 M (619260000)
Достоинства:
Все мои ожидания оправдались. Точность резки под 90 и 45 гр. Лазерный указатель. Небольшой вес, что для меня пожилого инвалида 2гр. важно. Качество резки прилагаемым пильным диском меня полностью удовлетворило. Жаль что раньше не приобрел.
Недостатки:
При общении с менеджером Плеер.ру уточнил есть ли согласно рекламе плавный пуск ответил да. Но его нет. Это конечно не очень большая проблема, но неприятно когда обманываю. Потом брать деньги за предпродажную проверку работоспособности вызывает удивление.
Комментарий:
С учетом цены и готовности немного повозиться в начале вполне годный аппарат.