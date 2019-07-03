Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(812)426-98-99
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 216 M (619260000)

(1)
Артикул: 81852
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M (619260000) - фото 1
  • Пила торцовочная Metabo KGS 216 M (619260000) - фото 2
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M (619260000) - фото 1
Пила торцовочная Metabo KGS 216 M (619260000) - фото 2
19 199 руб. 
Купить
+ 241 КэтКоинов
Артикул: 81852
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендMetabo
Тип товараПила торцовочная
Скорость вращения5000 об/мин
Глубина пропила65 мм
Диаметр диска216 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркересть
Мощность1500 Вт
Антивибрационная системанет
Электронная защита от перегрузокнет
Ширина пропила36 мм
Фиксация шпинделяда
Угол поворота45 град
Угол наклона45 град
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Плавная регулировка скоростинет
Пылесборникесть
Подключение пылесосанет
Плавный пускнет
В кейсенет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см70
Ширина, см52
Высота, см55
Вес, кг14
Комплектация: Твердосплавный пильный диск (40 зубьев) / 2 встроенных расширения стола / Упор для отрезки / Зажим для материала / Инструмент для смены пильного диска / Намотка кабеля / Мешок для сбора опилок / Упаковка.


Смотрите также: Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


03.07.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Все мои ожидания оправдались. Точность резки под 90 и 45 гр. Лазерный указатель. Небольшой вес, что для меня пожилого инвалида 2гр. важно. Качество резки прилагаемым пильным диском меня полностью удовлетворило. Жаль что раньше не приобрел.

Недостатки:
При общении с менеджером Плеер.ру уточнил есть ли согласно рекламе плавный пуск ответил да. Но его нет. Это конечно не очень большая проблема, но неприятно когда обманываю. Потом брать деньги за предпродажную проверку работоспособности вызывает удивление.

Комментарий:
С учетом цены и готовности немного повозиться в начале вполне годный аппарат.

Самовывоз невозможен
Пила торцовочная сетевая Metabo KGS 216 M (619260000) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 19199 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...