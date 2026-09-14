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Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734

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Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 1
Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 2
Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 3
Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 4
Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 5
Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 6
Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 7
Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Скорость вращения
4300 об/мин
  • Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 1
  • Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 2
  • Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 3
  • Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 4
  • Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 5
  • Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 6
  • Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 7
  • Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 727185
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип пилы
погружная
Уровень шума
94.51
Комплектация
40 ТСТ пильный диск, 2 х 0.7 направляющая шина, струбцина
Диаметр диска
165
Скорость вращения
4300 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
54
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х33х25
Вес, кг.
7.5

Описание товара Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734

Электрическая пила Ryobi — это высококачественный инструмент, идеально подходящий для выполнения разнообразных задач по распиловке. Данная модель относится к категории погружных пил и производится в Китае, обеспечивая надежное сочетание инновационных технологий и доступной цены. Пила оснащена диском диаметром 165 мм с посадочным отверстием 15,87 мм, что делает её универсальным выбором для работы с различными материалами. Максимальная глубина распила по дереву составляет 54 мм, что позволяет выполнять широкий спектр задач быстро и без лишних усилий. Инструмент функционирует на аккумуляторе типа Li-Ion, что обеспечивает мобильность и комфорт в работе без необходимости в подключении к электросети. Важно отметить, что аккумулятор в комплект не входит, что позволяет пользователю выбрать наиболее подходящую опцию питания. С уровнем шума 94,51 дБ, пила Ryobi демонстрирует оптимальное сочетание мощности и комфорта в эксплуатации, а её вес составляет всего 3,2 кг, что упрощает управление инструментом и снижает утомляемость во время продолжительной работы. Эта пила Ryobi станет надежным помощником как для домашних мастеров, так и для профессионалов, предоставляя все необходимые функции для достижения отличных результатов.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила погружная Ryobi 18В RPLS18X-0 5133005734




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип пилы
погружная
Уровень шума
94.51
Комплектация
40 ТСТ пильный диск, 2 х 0.7 направляющая шина, струбцина
Диаметр диска
165
Скорость вращения
4300 об/мин
Глубина распила дерево под углом 90°,, мм
54
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Тип аккумулятора
Li-Ion
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Ryobi — это высококачественный инструмент, идеально подходящий для выполнения разнообразных задач по распиловке. Данная модель относится к категории погружных пил и производится в Китае, обеспечивая надежное сочетание инновационных технологий и доступной цены. Пила оснащена диском диаметром 165 мм с посадочным отверстием 15,87 мм, что делает её универсальным выбором для работы с различными материалами. Максимальная глубина распила по дереву составляет 54 мм, что позволяет выполнять широкий спектр задач быстро и без лишних усилий. Инструмент функционирует на аккумуляторе типа Li-Ion, что обеспечивает мобильность и комфорт в работе без необходимости в подключении к электросети. Важно отметить, что аккумулятор в комплект не входит, что позволяет пользователю выбрать наиболее подходящую опцию питания. С уровнем шума 94,51 дБ, пила Ryobi демонстрирует оптимальное сочетание мощности и комфорта в эксплуатации, а её вес составляет всего 3,2 кг, что упрощает управление инструментом и снижает утомляемость во время продолжительной работы. Эта пила Ryobi станет надежным помощником как для домашних мастеров, так и для профессионалов, предоставляя все необходимые функции для достижения отличных результатов.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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