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Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800

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Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800 - фото 1
Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800 - фото 2
Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила настольная
Мощность
800
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
2950 об/мин
  • Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800 - фото 1
  • Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800 - фото 2
  • Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%
7 170 руб.  9 700 руб. 
Начислим 115 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 95917
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800
7 170 руб. -26%
9 700 руб.
  • Гарантия производителя: 3 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила настольная
Тип пилы
дисковая
Модель
ЗПДС-200-800
Мощность
800
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
97
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
200
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2950 об/мин
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х36х36
Вес, кг.
14.75

Описание товара Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800

Электрическая пила Зубр — это надежный инструмент для продвинутых пользователей, ценящих качество и производительность. Она оснащена диском диаметром 200 мм и посадочным отверстием 30 мм, что обеспечивает высокую точность резки и широкую сферу применения. Общий вес пилы составляет 14 кг, а её компактные размеры — 52 см в высоту и 36 см в ширину — позволяют удобно использовать её в различных условиях. Пила работает на одной скорости, не поддерживая плавную регулировку, но оснащена системой электронной защиты от перегрузок, что продлевает срок службы инструмента. Несмотря на отсутствие лазерного маркера и антивибрационной системы, пользоваться инструментом просто благодаря возможности подключения пылесоса, который эффективно удаляет отходы резки. Особенности модели — отсутствие аккумулятора и зарядного устройства в комплекте, что подразумевает её использование от сети. Плавный пуск и тормоз двигателя также отсутствуют, поэтому стоит проявлять осторожность при запуске и завершении работы. В целом, электрическая пила Зубр станет полезным помощником для выполнения различных строительных и ремонтных задач, сочетая в себе базовые функции и надежность.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила настольная
Тип пилы
дисковая
Модель
ЗПДС-200-800
Мощность
800
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
97
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Развернуть
Диаметр диска
200
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2950 об/мин
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Зубр — это надежный инструмент для продвинутых пользователей, ценящих качество и производительность. Она оснащена диском диаметром 200 мм и посадочным отверстием 30 мм, что обеспечивает высокую точность резки и широкую сферу применения. Общий вес пилы составляет 14 кг, а её компактные размеры — 52 см в высоту и 36 см в ширину — позволяют удобно использовать её в различных условиях. Пила работает на одной скорости, не поддерживая плавную регулировку, но оснащена системой электронной защиты от перегрузок, что продлевает срок службы инструмента. Несмотря на отсутствие лазерного маркера и антивибрационной системы, пользоваться инструментом просто благодаря возможности подключения пылесоса, который эффективно удаляет отходы резки. Особенности модели — отсутствие аккумулятора и зарядного устройства в комплекте, что подразумевает её использование от сети. Плавный пуск и тормоз двигателя также отсутствуют, поэтому стоит проявлять осторожность при запуске и завершении работы. В целом, электрическая пила Зубр станет полезным помощником для выполнения различных строительных и ремонтных задач, сочетая в себе базовые функции и надежность.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила настольная Зубр ЗПДС-200-800 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 7170 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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