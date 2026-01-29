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Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)

17 Отзывы
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Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 1
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 2
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 3
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 4
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 5
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила цепная
Мощность
1200
Количество звеньев цепи
52
Скорость вращения
6000 об/мин
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 1
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 2
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 3
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 4
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 5
  • Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
7 860 руб.  10 000 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697772
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)
7 860 руб. -21%
10 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BORT
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
BKS-4014
Мощность
1200
Комплектация
пила цепная, цепь для пилы, шина пильная, отвертка, упаковка
Количество звеньев цепи
52
Объём масляного бака, л
0.2
Шаг цепи
3/8
Длина пильного полотна
350
Скорость вращения
6000 об/мин
Тормоз двигателя
да
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х25х23
Вес, кг.
5.2

Описание товара Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)

Цепная аккумуляторная пила BORT BKS-4014 представляет собой мощный и универсальный инструмент, специально разработанный для выполнения различных работ по распиловке древесины. Мощная пила оборудована бесщеточным двигателем. При этом она имеет несколько систем безопасности: моментальная остановка при блокировке, защита от случайного запуска – предварительное включение через плату управления, затем механический предохранитель. Длина шины: 355 мм (14 дюймов). Данная длина шины позволяет легко справляться с распиловкой как мелких, так и средних деревьев, а также обрезкой веток. Для надежной фиксации цепной пилы установлен металлический зубчатый упор. Автоматическая смазка: Этот механизм обеспечивает постоянное смазывание цепи во время работы, что значительно увеличивает срок службы как цепи, так и шины. Моментальная остановка: Функция моментальной остановки цепи обеспечивает дополнительную безопасность, позволяя быстро остановить работу пилы в случае необходимости. Напряжение аккумуляторной батареи: 2х18 В. Пила работает от 2-х 18-вольтовых аккумуляторов. Конструкция пилы позволяет использовать аккумуляторные батареи практически любой емкости и размера.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)

Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
пила понравилась вес с 2 аккумуляторами шестёрками Макита оригинал и полным баком масла 5-300.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Олег И.

Достоинства:


Комментарий:
при доставке пила не пострадала, комплект, как в описании, пришлось доробатывать выступ для паза шины ( нужен напильник), поэтому только четыре звезды , защитный кожух для цепи обрезал до 14 дюймов, есть у него такая метка, надеюсь пила послужит, брал по отзывам
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пила ,на первый взгляд качественная . Жаль конечно что корпус слегка побитый ,наверное доставка такая была ,фото приложу .
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
качественная мощная пилка работать ей одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
огонь, но нужны емкие аккумуляторы ,6а хватает на 40-50резов на морозе 4 гр.,пилил дуб как по маслу.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Денис Е.

Достоинства:


Комментарий:
Орегинал! полностью соответствует описанию! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила для деревенского хозяйства. есть бензо штиль 180, сетевая электро 2кВт,маленькая 18в на 6\" и теперь этот BORT. Думаю, 99% задач закроют аккумуляторные пилы, заготовкой дров в лесу не занимаюсь, пиленые дрова заказываю.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ прошёл в заявленные сроки, коробка была под разорванная, но комплект весь на месте, пила не пострадала, так что для меня это не важно, брал себе не на подарок. Немного протестил, работа понравилась, на вес не сильно лëгкая, одной рукой не попилишь. Мне показалось не поступает смазка на цепь, пока не стал разбираться, если что потом добавлю. Пока всë устраивает, как покажет в работе и на сколько хватит, дополню позже. К покупке рекомендую, на первый взгляд, качество хорошее! Хочу добавить, провëл испытания в лесу, свалил сушину в диаметре сантиметров 30,работает не хуже бензиновой, только без лишнего шума. Масло на цепь подаëтся штатно и без работы из бачка не вытекает( как кто писал в отзывах) поэтому подумал, что смазка не идёт, оказалось всё нормально. Есть одит ньюанс, пила очень мощьная и поэтому батареи жрëт с аппетитом. Надо искать мощьные дорогие батареи, хорошей ëмкости, а в остальном я в восторге!!! Не разу не пожалел в приобретении.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пила качественная, пилит хорошо, маслонасос сначало прокачать/покрутить без цепи, резиновое уплотнение между шиной и корпусом есть, смазка на цепь поступает. Но надо понимать, что её сила в аккумуляторах.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила полный комплект.работает от разных акомуляторов влехкую
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Илья У.

Достоинства:


Комментарий:
пока все понравилось, на вид хорошая пила, испытаю может дополню
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Павел Ю.

Достоинства:


Комментарий:
пока акумуляторы не пришли а так навид серьезная штука мощная
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Кирилл Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Пила норм. Акумы от Daewoo подходят и защелкиваются. пластик хороший, сборка хорошая. коробка в хлам была, под подарок такое не годится ...
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
это первая аккумуляторная пила у меня в эксплуатации, сделал пару запилов работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Алдар Б.

Достоинства:


Комментарий:
Превзошёл все мои ожидания. Работать очень удобно, не шумит. Только пришлось немного подточить напильником паз куда вставляется полотно. Батарея расходуется экономично.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
классная пила, пилю ей даже шпалы на дрова. с момента получения заготовил уже более 5 кубов дров ей. докупил к ней ещё одну цепь. та что шла в комплекте уже устала в хлам. С аккумами проблем у меня не было 8 аккумов хватает на весь день непрерывного пилеша).
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Рустам Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо пилит, не слишком тяжелая. Успешно заменяет мне сетевую электропилу для не очень толстых деревьев - ну сантиметров в 20-25 нормально, дальше желательно пилу побольше



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Характеристики
Бренд
BORT
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
BKS-4014
Мощность
1200
Комплектация
пила цепная, цепь для пилы, шина пильная, отвертка, упаковка
Количество звеньев цепи
52
Объём масляного бака, л
0.2
Шаг цепи
3/8
Длина пильного полотна
350
Скорость вращения
6000 об/мин
Тормоз двигателя
да
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
36
Страна производитель
Китай
Описание
Цепная аккумуляторная пила BORT BKS-4014 представляет собой мощный и универсальный инструмент, специально разработанный для выполнения различных работ по распиловке древесины. Мощная пила оборудована бесщеточным двигателем. При этом она имеет несколько систем безопасности: моментальная остановка при блокировке, защита от случайного запуска – предварительное включение через плату управления, затем механический предохранитель. Длина шины: 355 мм (14 дюймов). Данная длина шины позволяет легко справляться с распиловкой как мелких, так и средних деревьев, а также обрезкой веток. Для надежной фиксации цепной пилы установлен металлический зубчатый упор. Автоматическая смазка: Этот механизм обеспечивает постоянное смазывание цепи во время работы, что значительно увеличивает срок службы как цепи, так и шины. Моментальная остановка: Функция моментальной остановки цепи обеспечивает дополнительную безопасность, позволяя быстро остановить работу пилы в случае необходимости. Напряжение аккумуляторной батареи: 2х18 В. Пила работает от 2-х 18-вольтовых аккумуляторов. Конструкция пилы позволяет использовать аккумуляторные батареи практически любой емкости и размера.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Дмитрий М.

Достоинства:


Комментарий:
пила понравилась вес с 2 аккумуляторами шестёрками Макита оригинал и полным баком масла 5-300.
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2026
Олег И.

Достоинства:


Комментарий:
при доставке пила не пострадала, комплект, как в описании, пришлось доробатывать выступ для паза шины ( нужен напильник), поэтому только четыре звезды , защитный кожух для цепи обрезал до 14 дюймов, есть у него такая метка, надеюсь пила послужит, брал по отзывам
Источник: Яндекс Маркет
24.01.2026
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая пила ,на первый взгляд качественная . Жаль конечно что корпус слегка побитый ,наверное доставка такая была ,фото приложу .
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Денис Р.

Достоинства:


Комментарий:
качественная мощная пилка работать ей одно удовольствие
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Михаил А.

Достоинства:


Комментарий:
огонь, но нужны емкие аккумуляторы ,6а хватает на 40-50резов на морозе 4 гр.,пилил дуб как по маслу.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2026
Денис Е.

Достоинства:


Комментарий:
Орегинал! полностью соответствует описанию! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2025
Юрий К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила для деревенского хозяйства. есть бензо штиль 180, сетевая электро 2кВт,маленькая 18в на 6\" и теперь этот BORT. Думаю, 99% задач закроют аккумуляторные пилы, заготовкой дров в лесу не занимаюсь, пиленые дрова заказываю.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
Заказ прошёл в заявленные сроки, коробка была под разорванная, но комплект весь на месте, пила не пострадала, так что для меня это не важно, брал себе не на подарок. Немного протестил, работа понравилась, на вес не сильно лëгкая, одной рукой не попилишь. Мне показалось не поступает смазка на цепь, пока не стал разбираться, если что потом добавлю. Пока всë устраивает, как покажет в работе и на сколько хватит, дополню позже. К покупке рекомендую, на первый взгляд, качество хорошее! Хочу добавить, провëл испытания в лесу, свалил сушину в диаметре сантиметров 30,работает не хуже бензиновой, только без лишнего шума. Масло на цепь подаëтся штатно и без работы из бачка не вытекает( как кто писал в отзывах) поэтому подумал, что смазка не идёт, оказалось всё нормально. Есть одит ньюанс, пила очень мощьная и поэтому батареи жрëт с аппетитом. Надо искать мощьные дорогие батареи, хорошей ëмкости, а в остальном я в восторге!!! Не разу не пожалел в приобретении.
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пила качественная, пилит хорошо, маслонасос сначало прокачать/покрутить без цепи, резиновое уплотнение между шиной и корпусом есть, смазка на цепь поступает. Но надо понимать, что её сила в аккумуляторах.
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2025
Эдуард К.

Достоинства:


Комментарий:
отличная пила полный комплект.работает от разных акомуляторов влехкую
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2025
Илья У.

Достоинства:


Комментарий:
пока все понравилось, на вид хорошая пила, испытаю может дополню
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2025
Павел Ю.

Достоинства:


Комментарий:
пока акумуляторы не пришли а так навид серьезная штука мощная
Источник: Яндекс Маркет
07.12.2025
Кирилл Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Пила норм. Акумы от Daewoo подходят и защелкиваются. пластик хороший, сборка хорошая. коробка в хлам была, под подарок такое не годится ...
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2025
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
это первая аккумуляторная пила у меня в эксплуатации, сделал пару запилов работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2025
Алдар Б.

Достоинства:


Комментарий:
Превзошёл все мои ожидания. Работать очень удобно, не шумит. Только пришлось немного подточить напильником паз куда вставляется полотно. Батарея расходуется экономично.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2025
Андрей Г.

Достоинства:


Комментарий:
классная пила, пилю ей даже шпалы на дрова. с момента получения заготовил уже более 5 кубов дров ей. докупил к ней ещё одну цепь. та что шла в комплекте уже устала в хлам. С аккумами проблем у меня не было 8 аккумов хватает на весь день непрерывного пилеша).
Источник: Яндекс Маркет
04.08.2025
Рустам Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо пилит, не слишком тяжелая. Успешно заменяет мне сетевую электропилу для не очень толстых деревьев - ну сантиметров в 20-25 нормально, дальше желательно пилу побольше


Пила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ) - стоимость товара 7860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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