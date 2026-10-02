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Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00)

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Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) - фото 1
Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) - фото 2
Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) - фото 3
Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) - фото 4
Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Мощность
1200
Скорость вращения
4700 об/мин
  • Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) - фото 1
  • Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) - фото 2
  • Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) - фото 3
  • Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) - фото 4
  • Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
5 220 руб.  7 318 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 33878
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
ДП-165/1200
Мощность
1200
Комплектация
пила, твердосплавный пильный диск, ключ для замены диска, параллельная направляющая, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
4700 об/мин
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х28х28
Вес, кг.
6.25

Описание товара Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00)

Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00 предназначена для распиловки на глубину до 55 мм разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски). Пила оснащена двигателем мощностью 1200 Вт и диском диаметром 165 мм. Пила отличается простотой и точностью настройки. Благодаря специальному рычажку можно отрегулировать угол реза. Основная рукоятка пилы оснащена резиновой накладкой, обеспечивающей надежное удержание инструмента во время работы.



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Отзывы о товаре Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Пила циркулярная
Тип пилы
дисковая
Модель
ДП-165/1200
Мощность
1200
Комплектация
пила, твердосплавный пильный диск, ключ для замены диска, параллельная направляющая, упаковка
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Скорость вращения
4700 об/мин
Угол наклона, градус
45
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила Интерскол ДП-165/1200 96.1.0.00 предназначена для распиловки на глубину до 55 мм разнообразных материалов (фанера, ламинат, доски). Пила оснащена двигателем мощностью 1200 Вт и диском диаметром 165 мм. Пила отличается простотой и точностью настройки. Благодаря специальному рычажку можно отрегулировать угол реза. Основная рукоятка пилы оснащена резиновой накладкой, обеспечивающей надежное удержание инструмента во время работы.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
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Отзывы


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