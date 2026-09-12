Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
Скорость вращения
3300 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 695025
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Уровень шума
78
Электронная регулировка частоты вращения
да
Скорость вращения
3300 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х14х9
Вес, кг.
1.37
Описание товара Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин
Сабельная пила Makita CXT JR103DZ - компактный и легкий инструмент с регулировкой скорости. Она способна распилить дерево до 50 мм и металлическую трубу до 50 мм. Два выключателя обеспечивают удобное управление инструментом - можно удерживать его за рукоятку или за корпус. Также преимуществом модели является наличие двух кнопок блокировки выключателя - с обеих сторон рукоятки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 570 руб.1643 руб. в СплитПила сабельная Зубр ЗПС-1100 Э
-
В наличииЦена 7 170 руб. 9 700 руб.1793 руб. в СплитПила настольная Зубр ЗПДС-200-800
-
В наличииЦена 7 210 руб.1803 руб. в СплитПила сабельная аккумуляторная бесщет DENZEL 28461, BRC-120-0, 18...
-
В наличииЦена 7 220 руб.1805 руб. в СплитПила циркулярная ЗУБР (ПД-75)
-
В наличииЦена 7 310 руб.1828 руб. в СплитПила дисковая Зубр ПДП-65
-
В наличииЦена 7 370 руб.1843 руб. в СплитПила сабельная ЗУБР С1-18 (СПЛ-185-41)
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитПила торцовочная Зубр ЗПТ-210-1400 Л
-
В наличииЦена 7 670 руб.1918 руб. в СплитПила циркулярная аккумуляторная DENZEL 27405, CCSH-20-165, 165 м...
-
В наличииЦена 7 720 руб.1930 руб. в СплитСабельная пила SKIL RS3316, 900Вт
-
В наличииЦена 7 860 руб. 10 000 руб.1965 руб. в СплитПила цепная аккумуляторная Bort BKS-4014 (без АКБ и ЗУ)
-
В наличииЦена 8 370 руб.2093 руб. в СплитДисковая пила Интерскол ДП-165/1200 (96.1.0.00)
-
В наличииЦена 8 440 руб. 11 146 руб.2110 руб. в СплитДисковая пила Интерскол ДП-210/1900ЭМ (99.1.1.30)
Бренд
Тип товара
Пила сабельная
Уровень шума
78
Электронная регулировка частоты вращения
да
Скорость вращения
3300 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
10.8
Страна производитель
Китай
Сабельная пила Makita CXT JR103DZ - компактный и легкий инструмент с регулировкой скорости. Она способна распилить дерево до 50 мм и металлическую трубу до 50 мм. Два выключателя обеспечивают удобное управление инструментом - можно удерживать его за рукоятку или за корпус. Также преимуществом модели является наличие двух кнопок блокировки выключателя - с обеих сторон рукоятки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сабельная пила Makita JR103DZ аккум. 3300ход/мин