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Сабельная пила SKIL RS3316, 900Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабельная пила SKIL RS3316, 900Вт

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
900
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
  • Сабельная пила SKIL RS3316, 900Вт - фото 1
  • Сабельная пила SKIL RS3316, 900Вт - фото 2
  • Сабельная пила SKIL RS3316, 900Вт - фото 3
  • Сабельная пила SKIL RS3316, 900Вт - фото 4
  • Сабельная пила SKIL RS3316, 900Вт - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 540 руб. 
Начислим 566 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743290
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сабельная пила SKIL RS3316, 900Вт
9 540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Тип пилы
сабельная
Модель
Сабельная пила SKIL RS3316- Полотно по дереву
Мощность
900
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Сабельная пила SKIL RS3316- Полотно по дереву
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Пылесборник
нет
Габариты без упаковки
520х95Х170 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х17х10
Вес, кг.
3.69

Описание товара Сабельная пила SKIL RS3316, 900Вт

SKIL RS3316 — это универсальная сабельная пила с двигателем мощностью 900 Вт, предназначенная для самых разных видов распила: от демонтажа и строительных работ до обрезки деревьев и садового ухода. Компактный корпус и высокая эффективность делают её отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Пила оснащена системой регулировки скорости, что позволяет точно подбирать режим работы под конкретный материал. Быстрая замена полотна осуществляется без использования инструментов благодаря системе SKIL Clic. Система балансировки VRS (противовес) снижает уровень вибрации, уменьшая утомляемость и повышая комфорт при длительной работе. Прочный металлический редукторный корпус обеспечивает надёжность и устойчивость к высоким нагрузкам. Регулируемая опорная платформа позволяет использовать полотно максимально эффективно. Прорезиненная рукоятка гарантирует уверенный хват в любой ситуации.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Сабельная пила SKIL RS3316, 900Вт




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Характеристики
Бренд
Skil
Тип пилы
сабельная
Модель
Сабельная пила SKIL RS3316- Полотно по дереву
Мощность
900
Лазерный маркер
нет
Комплектация
- Сабельная пила SKIL RS3316- Полотно по дереву
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Пылесборник
нет
Развернуть
Габариты без упаковки
520х95Х170 мм
Страна производитель
Китай
Описание
SKIL RS3316 — это универсальная сабельная пила с двигателем мощностью 900 Вт, предназначенная для самых разных видов распила: от демонтажа и строительных работ до обрезки деревьев и садового ухода. Компактный корпус и высокая эффективность делают её отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров. Пила оснащена системой регулировки скорости, что позволяет точно подбирать режим работы под конкретный материал. Быстрая замена полотна осуществляется без использования инструментов благодаря системе SKIL Clic. Система балансировки VRS (противовес) снижает уровень вибрации, уменьшая утомляемость и повышая комфорт при длительной работе. Прочный металлический редукторный корпус обеспечивает надёжность и устойчивость к высоким нагрузкам. Регулируемая опорная платформа позволяет использовать полотно максимально эффективно. Прорезиненная рукоятка гарантирует уверенный хват в любой ситуации.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сабельная пила SKIL RS3316, 900Вт - стоимость товара 9540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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