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Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал

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Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 1
Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 2
Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 3
Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 4
Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 5
Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 6
Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 7
Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 8
Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
2000
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5300 об/мин
  • Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 1
  • Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 2
  • Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 3
  • Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 4
  • Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 5
  • Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 6
  • Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 7
  • Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 8
  • Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 880 руб. 
Начислим 143 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267172
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал
8 880 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
2000
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
210
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5300 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
380x270x210
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х28х21
Вес, кг.
6.23

Описание товара Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал

Дисковая пила Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-75 разработана для распиловочных работ по дереву. За счет небольших габаритов и малого веса отличается маневренностью и удобством пользования. Легко скользящий защитный кожух предохраняет пользователя от травм. Индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов обеспечивают точное пиление по разметке. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобными шкалами. Патрубок с возможностью подключения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря блокировке шпинделя можно легко и быстро заменить пильный диск.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
2000
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
210
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5300 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
380x270x210
Страна производитель
Китай
Описание
Дисковая пила Зубр ПРОФЕССИОНАЛ ПДП-75 разработана для распиловочных работ по дереву. За счет небольших габаритов и малого веса отличается маневренностью и удобством пользования. Легко скользящий защитный кожух предохраняет пользователя от травм. Индикаторы линии реза под углами 90 и 45 градусов обеспечивают точное пиление по разметке. Предусмотрена возможность бесступенчатой регулировки глубины и угла пиления с удобными шкалами. Патрубок с возможностью подключения пылесоса позволяет поддерживать чистоту на рабочем месте. Благодаря блокировке шпинделя можно легко и быстро заменить пильный диск.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила дисковая Зубр ПДП-75 Профессионал - купить по цене 8880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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