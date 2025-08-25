Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
2800 ход/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб.
В наличии
Код товара: 267013
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 760 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2800 ход/мин
Фиксация шпинделя
да
Размер хода
32
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Габариты без упаковки
531x258x107
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х23х10
Вес, г.
600
Описание товара Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э
Сабельная пила ЗУБР МАСТЕР ЗПС-1400 Э применяется для резки древесины, фанеры, металлического профиля, пластмассы, твердых строительный материалов. Обеспечивает быстрый и качественный распил. Маятниковый ход позволяет ускорить работу при черновом распиле заготовок. Бесключевой патрон дает возможность произвести быструю замену полотна. Благодаря регулируемой частоте ходов можно подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Пила
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2800 ход/мин
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Размер хода
32
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Габариты без упаковки
531x258x107
Страна производитель
Китай
Сабельная пила ЗУБР МАСТЕР ЗПС-1400 Э применяется для резки древесины, фанеры, металлического профиля, пластмассы, твердых строительный материалов. Обеспечивает быстрый и качественный распил. Маятниковый ход позволяет ускорить работу при черновом распиле заготовок. Бесключевой патрон дает возможность произвести быструю замену полотна. Благодаря регулируемой частоте ходов можно подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
хорошая,мощная пила,огромную кучу веток перепилил в саду за день
Достоинства:
Комментарий:
Чувствуется добротная. Мощная рекомендую. Но мне казалось должна была быть поворотная. Ну да ладно. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
выглядит зачетно! дальнейшее покажет время. Сегодня опробовал на стройке. Пилил газоблок. Пилит замечательно! немного тяжеловата, но зато не \"скачет\" в руках.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, все работает, аппарат просто зверь! Очень мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо,доставка быстрая,качество супер,мощная,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
тяжел, и что-то не зашёл, криво как то пилит, тяжело контролировать
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирал остановился на зубре 1400 так как видел как хорошо работает тяжёлая
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая вещь! заказывала мужу для работы. остался доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Пилу взяли для распишем мяса замороженного , чтоб не рубить. подошла прекрасно , хоть продавец и предупредил что не рекомендуется для пищевых продуктов. иногда спину можно поберечь и распилить тем более у нас туши крупные, конина.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, купила отцу на дачу, он был в восторге, опробовал, говорит качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар всё под пломбой пилит отлично!жаль пилок нет в наборе,а так рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, тесть каменщик оценил на отлично, сказал спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Использую с полотном для металла. Пилит быстро, стружки мало. Полотно очень сильно гуляет вправо/влево, из-за этого достаточно сложно аккупатно начать распил. Деталь при этом должна быть закреплена, ибо держать одной оукой пилу, а другой деталь не получится, пила большая и тяжелая. Штука прикольная, но для определенных работ, болгарку не заменяет.
Достоинства:
Комментарий:
впечатляет вес агрегата, с пилкой по дереву с режимом маятник брус 100*100 режет как нож масло
Достоинства:
Комментарий:
Через месяц сломался рычаг фиксатора упора, замену пока найти не могу, ещё через неделю сломался узел быстросъёма, запчастей нет, сервисный центр за 80 км, к покупке не рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купил для работы с металлом. Работает хорошо. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Выдержала постройку дома из Керакама (пилили ей блоки).
Достоинства:
Комментарий:
брала мужу на подарок.муж работает автомастером, кране необходимая и надёжная вещь. к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В деле ещё не проверял, но сборка хорошая. Дополню отзыв позже. Дополняю отзыв : Сборка на хорошо, мощность, пилит на ура, советую брать.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный.в работе показал себя отлично. к покупке советую
Достоинства:
Комментарий:
Пила тяжелая, немного вибрирует в руках. Работать с ней быстро и удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно мучел не поддается к поломке хороший инструмент не боится нагрузок,
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Газобетон пилит. Сильная вибрация в руках
Достоинства:
Комментарий:
После второго дня эксплуатации, причем не самого интенсивного оплавилась втулка гладкого штока. Смазал смазкой для редукторов УШМ. Дальше будем посмотреть! Пилил керамические блоки.
Достоинства:
Комментарий:
Пила хорошая,вопрос к производителю,зачем писать вес 3,5 если пила весит 4,4 кг
Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э
Достоинства:
Комментарий:
хорошая,мощная пила,огромную кучу веток перепилил в саду за день
Достоинства:
Комментарий:
Чувствуется добротная. Мощная рекомендую. Но мне казалось должна была быть поворотная. Ну да ладно. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
выглядит зачетно! дальнейшее покажет время. Сегодня опробовал на стройке. Пилил газоблок. Пилит замечательно! немного тяжеловата, но зато не \"скачет\" в руках.
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло целое, все работает, аппарат просто зверь! Очень мощный.
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо,доставка быстрая,качество супер,мощная,рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
тяжел, и что-то не зашёл, криво как то пилит, тяжело контролировать
Достоинства:
Комментарий:
долго выбирал остановился на зубре 1400 так как видел как хорошо работает тяжёлая
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошая вещь! заказывала мужу для работы. остался доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Пилу взяли для распишем мяса замороженного , чтоб не рубить. подошла прекрасно , хоть продавец и предупредил что не рекомендуется для пищевых продуктов. иногда спину можно поберечь и распилить тем более у нас туши крупные, конина.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, купила отцу на дачу, он был в восторге, опробовал, говорит качество на высоте
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар всё под пломбой пилит отлично!жаль пилок нет в наборе,а так рекомендую продавца
Достоинства:
Комментарий:
хороший товар, тесть каменщик оценил на отлично, сказал спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Использую с полотном для металла. Пилит быстро, стружки мало. Полотно очень сильно гуляет вправо/влево, из-за этого достаточно сложно аккупатно начать распил. Деталь при этом должна быть закреплена, ибо держать одной оукой пилу, а другой деталь не получится, пила большая и тяжелая. Штука прикольная, но для определенных работ, болгарку не заменяет.
Достоинства:
Комментарий:
впечатляет вес агрегата, с пилкой по дереву с режимом маятник брус 100*100 режет как нож масло
Достоинства:
Комментарий:
Через месяц сломался рычаг фиксатора упора, замену пока найти не могу, ещё через неделю сломался узел быстросъёма, запчастей нет, сервисный центр за 80 км, к покупке не рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Купил для работы с металлом. Работает хорошо. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Выдержала постройку дома из Керакама (пилили ей блоки).
Достоинства:
Комментарий:
брала мужу на подарок.муж работает автомастером, кране необходимая и надёжная вещь. к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
В деле ещё не проверял, но сборка хорошая. Дополню отзыв позже. Дополняю отзыв : Сборка на хорошо, мощность, пилит на ура, советую брать.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный.в работе показал себя отлично. к покупке советую
Достоинства:
Комментарий:
Пила тяжелая, немного вибрирует в руках. Работать с ней быстро и удобно.
Достоинства:
Комментарий:
Шикарно мучел не поддается к поломке хороший инструмент не боится нагрузок,
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Газобетон пилит. Сильная вибрация в руках
Достоинства:
Комментарий:
После второго дня эксплуатации, причем не самого интенсивного оплавилась втулка гладкого штока. Смазал смазкой для редукторов УШМ. Дальше будем посмотреть! Пилил керамические блоки.
Достоинства:
Комментарий:
Пила хорошая,вопрос к производителю,зачем писать вес 3,5 если пила весит 4,4 кг