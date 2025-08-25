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Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э

25 Отзывы
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Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э - фото 5
Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
2800 ход/мин
  • Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э - фото 1
  • Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э - фото 2
  • Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э - фото 3
  • Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э - фото 4
  • Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э - фото 5
  • Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 760 руб. 
Начислим 157 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э
9 760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2800 ход/мин
Фиксация шпинделя
да
Размер хода
32
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Габариты без упаковки
531x258x107
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х23х10
Вес, г.
600

Описание товара Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э

Сабельная пила ЗУБР МАСТЕР ЗПС-1400 Э применяется для резки древесины, фанеры, металлического профиля, пластмассы, твердых строительный материалов. Обеспечивает быстрый и качественный распил. Маятниковый ход позволяет ускорить работу при черновом распиле заготовок. Бесключевой патрон дает возможность произвести быструю замену полотна. Благодаря регулируемой частоте ходов можно подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э

Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая,мощная пила,огромную кучу веток перепилил в саду за день
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Леонид Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чувствуется добротная. Мощная рекомендую. Но мне казалось должна была быть поворотная. Ну да ладно. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит зачетно! дальнейшее покажет время. Сегодня опробовал на стройке. Пилил газоблок. Пилит замечательно! немного тяжеловата, но зато не \"скачет\" в руках.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло целое, все работает, аппарат просто зверь! Очень мощный.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Сауле Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо,доставка быстрая,качество супер,мощная,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
тяжел, и что-то не зашёл, криво как то пилит, тяжело контролировать
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
долго выбирал остановился на зубре 1400 так как видел как хорошо работает тяжёлая
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая вещь! заказывала мужу для работы. остался доволен.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Пилу взяли для распишем мяса замороженного , чтоб не рубить. подошла прекрасно , хоть продавец и предупредил что не рекомендуется для пищевых продуктов. иногда спину можно поберечь и распилить тем более у нас туши крупные, конина.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Лилия М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, купила отцу на дачу, он был в восторге, опробовал, говорит качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар всё под пломбой пилит отлично!жаль пилок нет в наборе,а так рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, тесть каменщик оценил на отлично, сказал спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Антон Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Использую с полотном для металла. Пилит быстро, стружки мало. Полотно очень сильно гуляет вправо/влево, из-за этого достаточно сложно аккупатно начать распил. Деталь при этом должна быть закреплена, ибо держать одной оукой пилу, а другой деталь не получится, пила большая и тяжелая. Штука прикольная, но для определенных работ, болгарку не заменяет.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
впечатляет вес агрегата, с пилкой по дереву с режимом маятник брус 100*100 режет как нож масло
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Через месяц сломался рычаг фиксатора упора, замену пока найти не могу, ещё через неделю сломался узел быстросъёма, запчастей нет, сервисный центр за 80 км, к покупке не рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для работы с металлом. Работает хорошо. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Выдержала постройку дома из Керакама (пилили ей блоки).
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
брала мужу на подарок.муж работает автомастером, кране необходимая и надёжная вещь. к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
В деле ещё не проверял, но сборка хорошая. Дополню отзыв позже. Дополняю отзыв : Сборка на хорошо, мощность, пилит на ура, советую брать.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Vladimir T.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный.в работе показал себя отлично. к покупке советую
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Жанна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пила тяжелая, немного вибрирует в руках. Работать с ней быстро и удобно.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Женя Х.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно мучел не поддается к поломке хороший инструмент не боится нагрузок,
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Газобетон пилит. Сильная вибрация в руках
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
После второго дня эксплуатации, причем не самого интенсивного оплавилась втулка гладкого штока. Смазал смазкой для редукторов УШМ. Дальше будем посмотреть! Пилил керамические блоки.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пила хорошая,вопрос к производителю,зачем писать вес 3,5 если пила весит 4,4 кг



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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
1400
Лазерный маркер
нет
В кейсе
нет
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
нет
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
2800 ход/мин
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Размер хода
32
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
да
Габариты без упаковки
531x258x107
Страна производитель
Китай
Описание
Сабельная пила ЗУБР МАСТЕР ЗПС-1400 Э применяется для резки древесины, фанеры, металлического профиля, пластмассы, твердых строительный материалов. Обеспечивает быстрый и качественный распил. Маятниковый ход позволяет ускорить работу при черновом распиле заготовок. Бесключевой патрон дает возможность произвести быструю замену полотна. Благодаря регулируемой частоте ходов можно подобрать оптимальный рабочий режим для каждого материала.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая,мощная пила,огромную кучу веток перепилил в саду за день
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Леонид Р.

Достоинства:


Комментарий:
Чувствуется добротная. Мощная рекомендую. Но мне казалось должна была быть поворотная. Ну да ладно. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит зачетно! дальнейшее покажет время. Сегодня опробовал на стройке. Пилил газоблок. Пилит замечательно! немного тяжеловата, но зато не \"скачет\" в руках.
Источник: Яндекс Маркет
23.07.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
Все пришло целое, все работает, аппарат просто зверь! Очень мощный.
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Сауле Л.

Достоинства:


Комментарий:
Всё хорошо,доставка быстрая,качество супер,мощная,рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
тяжел, и что-то не зашёл, криво как то пилит, тяжело контролировать
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
долго выбирал остановился на зубре 1400 так как видел как хорошо работает тяжёлая
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2025
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошая вещь! заказывала мужу для работы. остался доволен.
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Пилу взяли для распишем мяса замороженного , чтоб не рубить. подошла прекрасно , хоть продавец и предупредил что не рекомендуется для пищевых продуктов. иногда спину можно поберечь и распилить тем более у нас туши крупные, конина.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Лилия М.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, купила отцу на дачу, он был в восторге, опробовал, говорит качество на высоте
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Игорь Т.

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар всё под пломбой пилит отлично!жаль пилок нет в наборе,а так рекомендую продавца
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар, тесть каменщик оценил на отлично, сказал спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Антон Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Использую с полотном для металла. Пилит быстро, стружки мало. Полотно очень сильно гуляет вправо/влево, из-за этого достаточно сложно аккупатно начать распил. Деталь при этом должна быть закреплена, ибо держать одной оукой пилу, а другой деталь не получится, пила большая и тяжелая. Штука прикольная, но для определенных работ, болгарку не заменяет.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
впечатляет вес агрегата, с пилкой по дереву с режимом маятник брус 100*100 режет как нож масло
Источник: Яндекс Маркет
08.04.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Через месяц сломался рычаг фиксатора упора, замену пока найти не могу, ещё через неделю сломался узел быстросъёма, запчастей нет, сервисный центр за 80 км, к покупке не рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Александр Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Купил для работы с металлом. Работает хорошо. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
23.12.2024
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Выдержала постройку дома из Керакама (пилили ей блоки).
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
брала мужу на подарок.муж работает автомастером, кране необходимая и надёжная вещь. к покупке рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Артём С.

Достоинства:


Комментарий:
В деле ещё не проверял, но сборка хорошая. Дополню отзыв позже. Дополняю отзыв : Сборка на хорошо, мощность, пилит на ура, советую брать.
Источник: Яндекс Маркет
07.11.2024
Vladimir T.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный.в работе показал себя отлично. к покупке советую
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Жанна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пила тяжелая, немного вибрирует в руках. Работать с ней быстро и удобно.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Женя Х.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарно мучел не поддается к поломке хороший инструмент не боится нагрузок,
Источник: Яндекс Маркет
21.08.2024
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Газобетон пилит. Сильная вибрация в руках
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2024
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
После второго дня эксплуатации, причем не самого интенсивного оплавилась втулка гладкого штока. Смазал смазкой для редукторов УШМ. Дальше будем посмотреть! Пилил керамические блоки.
Источник: Яндекс Маркет
10.08.2024
Евгений Г.

Достоинства:


Комментарий:
Пила хорошая,вопрос к производителю,зачем писать вес 3,5 если пила весит 4,4 кг


Пила сабельная Зубр ЗПС-1400 Э - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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