Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила цепная
Лазерный маркер
нет
Количество звеньев цепи
56
Скорость вращения
16 м/сек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 240 руб.
В наличии
Код товара: 659881
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 240 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
RCS2340B
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
104
Комплектация
Цепь - 1 шт.; Шина - 1 шт.; Масло для смазки цепи - 1 шт.; Чехол для шины - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации
В кейсе
нет
Количество звеньев цепи
56
Объём масляного бака, л
0.15
Шаг цепи
3/8
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
Да
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна, мм
20
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
16 м/сек
Число ходов полотна в минуту
2 300
Фиксация шпинделя
нет
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х26х25
Вес, кг.
6.08
Описание товара Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi
Ryobi RCS2340B — мощная и надежная электрическая цепная пила бытового класса. Она создана для заготовки дров, обрезки деревьев, ухода за приусадебным участком и плотницких работ. Благодаря высокой мощности двигателя инструмент легко справляется как с мягкой, так и с твердой древесиной.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Бренд
Тип товара
Пила цепная
Тип пилы
цепная
Модель
RCS2340B
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
104
Комплектация
Цепь - 1 шт.; Шина - 1 шт.; Масло для смазки цепи - 1 шт.; Чехол для шины - 1 шт.; Инструкция по эксплуатации
В кейсе
нет
Количество звеньев цепи
56
Объём масляного бака, л
0.15
Шаг цепи
3/8
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Развернуть
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
нет
Плавный пуск
Да
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
нет
Длина пильного полотна, мм
20
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
16 м/сек
Число ходов полотна в минуту
2 300
Фиксация шпинделя
нет
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
220
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Ryobi RCS2340B — мощная и надежная электрическая цепная пила бытового класса. Она создана для заготовки дров, обрезки деревьев, ухода за приусадебным участком и плотницких работ. Благодаря высокой мощности двигателя инструмент легко справляется как с мягкой, так и с твердой древесиной.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Цепная пила RCS2340B 5133004340 Ryobi - этот товар вы можете купить по цене 12240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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