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Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2

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Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила
Мощность
1600
Лазерный маркер
да
Подсветка
нет
Скорость вращения
5000 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 267137
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2
12 630 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
1600
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
255
Пылесборник
да
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
560x450x380
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х45х39
Вес, кг.
12.8

Описание товара Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2

Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-255-1800 ЛМ2 служит для распиловки древесины, в том числе с пластиковым покрытием. С ее помощью можно выполнять прямые, косые, комбинированные и наклонные резы. Лазерная направляющая повышает точность пропила. Удлинительные опоры позволяют работать с заготовками больших размеров. Система пылеудаления помогает поддерживать чистоту на рабочем месте.



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Отзывы о товаре Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила
Мощность
1600
Лазерный маркер
да
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
255
Пылесборник
да
Развернуть
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об/мин
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Габариты без упаковки
560x450x380
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила ЗУБР ЗПТ-255-1800 ЛМ2 служит для распиловки древесины, в том числе с пластиковым покрытием. С ее помощью можно выполнять прямые, косые, комбинированные и наклонные резы. Лазерная направляющая повышает точность пропила. Удлинительные опоры позволяют работать с заготовками больших размеров. Система пылеудаления помогает поддерживать чистоту на рабочем месте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила торцовочная Зубр ЗПТ-255-1800 ЛМ2 - данный товар вы можете купить по цене 12630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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