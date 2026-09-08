Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020
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Характеристики
Описание товара Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020
Электрическая пила Bosch — это мощный и надежный инструмент для профессиональных и бытовых задач. Она оснащена двигателем мощностью 1200 Вт, обеспечивающим стабильное и эффективное распиливание различных материалов. Пила работает от сети, избавляя вас от необходимости замены и зарядки аккумуляторов, что гарантирует постоянную готовность к работе. Основные характеристики включают в себя диск диаметром 165 мм с посадочным отверстием 20 мм, позволяющий делать точные и аккуратные пропилы. Угол наклона пилы составляет 45 градусов, что дает возможность выполнять косые разрезы. Несмотря на свои возможности, инструмент обладает относительно небольшим весом в 3,6 кг, что облегчает его использование и транспортировку. Особенностью данной модели является наличие плавного пуска, что значительно снижает нагрузку на электросеть и увеличивает долговечность устройства. Пила также оборудована функцией фиксации шпинделя, благодаря чему вы легко и быстро сможете заменить пильный диск. Для поддержания чистоты на рабочем месте в конструкции предусмотрено подключение к пылесосу. Это обеспечивает комфортную и безопасную работу, уменьшая попадание опилок в зону реза. Несмотря на отсутствие лазерного маркера и подсветки, Bosch предлагает высокую точность и надежность в эксплуатации, став надежным помощником в самых различных задачах.
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