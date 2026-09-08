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Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020

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Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020 - фото 1
Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020 - фото 2
Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020 - фото 3
Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020 - фото 4
Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Мощность
1200
Лазерный маркер
нет
Подсветка
нет
Скорость вращения
5200 об/мин
  • Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020 - фото 1
  • Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020 - фото 2
  • Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020 - фото 3
  • Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020 - фото 4
  • Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 140927
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
GKS 600
Мощность
1200
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пила, упаковка, регулировочный комплект
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
165
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
да
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х41х40
Вес, кг.
4.2

Описание товара Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020

Электрическая пила Bosch — это мощный и надежный инструмент для профессиональных и бытовых задач. Она оснащена двигателем мощностью 1200 Вт, обеспечивающим стабильное и эффективное распиливание различных материалов. Пила работает от сети, избавляя вас от необходимости замены и зарядки аккумуляторов, что гарантирует постоянную готовность к работе. Основные характеристики включают в себя диск диаметром 165 мм с посадочным отверстием 20 мм, позволяющий делать точные и аккуратные пропилы. Угол наклона пилы составляет 45 градусов, что дает возможность выполнять косые разрезы. Несмотря на свои возможности, инструмент обладает относительно небольшим весом в 3,6 кг, что облегчает его использование и транспортировку. Особенностью данной модели является наличие плавного пуска, что значительно снижает нагрузку на электросеть и увеличивает долговечность устройства. Пила также оборудована функцией фиксации шпинделя, благодаря чему вы легко и быстро сможете заменить пильный диск. Для поддержания чистоты на рабочем месте в конструкции предусмотрено подключение к пылесосу. Это обеспечивает комфортную и безопасную работу, уменьшая попадание опилок в зону реза. Несмотря на отсутствие лазерного маркера и подсветки, Bosch предлагает высокую точность и надежность в эксплуатации, став надежным помощником в самых различных задачах.



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Отзывы о товаре Пила дисковая Bosch GKS 600 06016A9020




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
GKS 600
Мощность
1200
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пила, упаковка, регулировочный комплект
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Развернуть
Подсветка
нет
Диаметр диска
165
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
45
Тормоз двигателя
да
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая пила Bosch — это мощный и надежный инструмент для профессиональных и бытовых задач. Она оснащена двигателем мощностью 1200 Вт, обеспечивающим стабильное и эффективное распиливание различных материалов. Пила работает от сети, избавляя вас от необходимости замены и зарядки аккумуляторов, что гарантирует постоянную готовность к работе. Основные характеристики включают в себя диск диаметром 165 мм с посадочным отверстием 20 мм, позволяющий делать точные и аккуратные пропилы. Угол наклона пилы составляет 45 градусов, что дает возможность выполнять косые разрезы. Несмотря на свои возможности, инструмент обладает относительно небольшим весом в 3,6 кг, что облегчает его использование и транспортировку. Особенностью данной модели является наличие плавного пуска, что значительно снижает нагрузку на электросеть и увеличивает долговечность устройства. Пила также оборудована функцией фиксации шпинделя, благодаря чему вы легко и быстро сможете заменить пильный диск. Для поддержания чистоты на рабочем месте в конструкции предусмотрено подключение к пылесосу. Это обеспечивает комфортную и безопасную работу, уменьшая попадание опилок в зону реза. Несмотря на отсутствие лазерного маркера и подсветки, Bosch предлагает высокую точность и надежность в эксплуатации, став надежным помощником в самых различных задачах.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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