Пила дисковая DeWalt DWE560
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Характеристики
Описание товара Пила дисковая DeWalt DWE560
Электрическая пила DeWalt — надежный и производительный инструмент для домашнего и профессионального использования. Эта модель характеризуется высокой мощностью и удобством эксплуатации, что делает ее отличным выбором для различных задач. Основные характеристики пилы DeWalt включают вес 3,7 кг, что позволяет легко маневрировать инструментом для точных резов. Высота устройства составляет 22,6 см, а ширина — 28 см, что обеспечивает компактность и удобство при хранении и транспортировке. Пила оснащена диском диаметром 184 мм с посадочным отверстием 16 мм, что делает ее универсальной для большинства материалов. Эта модель имеет одну скорость работы, что упрощает использование и настройку инструмента. Хотя пила не обладает функцией плавной регулировки скорости и плавного пуска, она компенсирует это наличием возможности подключения пылесоса для эффективного удаления опилок и поддержания рабочего места в чистоте. Фиксация шпинделя гарантирует безопасную и быструю замену диска, при этом лазерный маркер отсутствует, что следует учитывать при выполнении точных работ. Инструмент также не оснащен пылесборником и тормозом двигателя, но эти аспекты компенсируются его надежной работой и проверенной долговечностью. Электронные защиты от перегрузок и регулировка частоты вращения не предусмотрены, однако простая и прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы и надежные результаты. Электрическая пила DeWalt станет отличным помощником для тех, кто ищет качественный инструмент без лишних сложностей.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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