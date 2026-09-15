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Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ

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Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 1
Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 2
Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 3
Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 4
Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 5
Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 6
Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 7
Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила циркулярная
Скорость вращения
5000 об/мин
  • Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 1
  • Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 2
  • Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 3
  • Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 4
  • Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 5
  • Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 6
  • Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 7
  • Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
18 660 руб.  22 000 руб. 
Начислим 299 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619599
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ
18 660 руб. -15%
22 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила циркулярная
Модель
GKS 185-LI
Комплектация
параллельный упор
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
6
Скорость вращения
5000 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х17
Вес, кг.
2.8

Описание товара Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ

Циркулярная пила Bosch GKS 185-LI отличается впечатляющей производительностью и легкостью реза. Мощный бесщеточный двигатель повышает скорость резания и упрощает обслуживание. Инструмент компактен и безопасен в использовании, а встроенный порт для удаления пыли подключается как к сетевым, так и к аккумуляторным пылесосам Bosch, обеспечивая очищенную от пыли и более безопасную рабочую среду. Циркулярная пила совместима со всеми аккумуляторами и зарядными устройствами Bosch Professional 18 V. Bosch GKS 185-LI выполняет прямые резы на глубину 57 мм и косые резы на глубину 41 мм, с углом косого реза 22,5°, 45°, 50° и 90° в твердой и мягкой древесине, включая ОСБ и МДФ.



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Отзывы о товаре Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Пила циркулярная
Модель
GKS 185-LI
Комплектация
параллельный упор
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Количество скоростей работы
6
Скорость вращения
5000 об/мин
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Циркулярная пила Bosch GKS 185-LI отличается впечатляющей производительностью и легкостью реза. Мощный бесщеточный двигатель повышает скорость резания и упрощает обслуживание. Инструмент компактен и безопасен в использовании, а встроенный порт для удаления пыли подключается как к сетевым, так и к аккумуляторным пылесосам Bosch, обеспечивая очищенную от пыли и более безопасную рабочую среду. Циркулярная пила совместима со всеми аккумуляторами и зарядными устройствами Bosch Professional 18 V. Bosch GKS 185-LI выполняет прямые резы на глубину 57 мм и косые резы на глубину 41 мм, с углом косого реза 22,5°, 45°, 50° и 90° в твердой и мягкой древесине, включая ОСБ и МДФ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аккумуляторная циркулярная пила Bosch GKS 185-LI (Соло) 06016C1221 без АКБ и без ЗУ - стоимость товара 18660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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