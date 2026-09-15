Top.Mail.Ru
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 1
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 2
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 3
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 4
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 5
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 6
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 7
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 8
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 9
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
2000
Подсветка
да
Скорость вращения
5000 об/мин
  • Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 1
  • Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 2
  • Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 3
  • Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 4
  • Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 5
  • Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 6
  • Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 7
  • Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 8
  • Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 9
  • Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 430 руб. 
Начислим 295 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695516
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П
18 430 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
2000
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
255
Пылесборник
да
Скорость вращения
5000 об/мин
Габариты без упаковки
970х720х600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х48х43
Вес, кг.
17.5

Описание товара Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П

Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал ППТ-255-П применяется для прямого, косого, под наклоном и комбинированного пиления. Подходит для работы с заготовками из древесины и ее производных (в т. ч. и с пластиковыми покрытиями), тонкого алюминиевого профиля (при установке соответствующего диска). Автоматически закрывающийся защитный кожух предохраняет работника от получения травм и повреждений. LED-подсветка с указанием линии реза создает высокую точность и удобство работ. Благодаря сдвижной консоли возможна увеличенная ширина пиления. Струбцина в комплекте позволяет надежно закреплять заготовки.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
2000
Плавный пуск
Да
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
да
Диаметр диска
255
Пылесборник
да
Скорость вращения
5000 об/мин
Габариты без упаковки
970х720х600
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР Профессионал ППТ-255-П применяется для прямого, косого, под наклоном и комбинированного пиления. Подходит для работы с заготовками из древесины и ее производных (в т. ч. и с пластиковыми покрытиями), тонкого алюминиевого профиля (при установке соответствующего диска). Автоматически закрывающийся защитный кожух предохраняет работника от получения травм и повреждений. LED-подсветка с указанием линии реза создает высокую точность и удобство работ. Благодаря сдвижной консоли возможна увеличенная ширина пиления. Струбцина в комплекте позволяет надежно закреплять заготовки.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-255-П – стоимость товара 18430 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...