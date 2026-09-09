Пила циркулярная Makita HS301DWME
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Характеристики
Тип товара
Пила
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266668
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х20
Вес, кг.
1.6
Описание товара Пила циркулярная Makita HS301DWME
Пила циркулярная Makita HS301DWME для разделки деревянных заготовок небольшой толщины в условиях отсутствия сетевого питания. Характеристики зарядного устройства позволяют оперативно зарядить аккумулятор, так что работать пилой можно практически без перерыва.
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Пила циркулярная Makita HS301DWME для разделки деревянных заготовок небольшой толщины в условиях отсутствия сетевого питания. Характеристики зарядного устройства позволяют оперативно зарядить аккумулятор, так что работать пилой можно практически без перерыва.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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