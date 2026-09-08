Пила дисковая DeWalt DWE575K
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Характеристики
Описание товара Пила дисковая DeWalt DWE575K
Электрическая дисковая пила DeWalt - это надежный инструмент для профессионалов и домашних мастеров, сочетающий в себе мощность и удобство использования. С мощностью 1600 Вт пила обеспечивает эффективную и быструю работу с различными материалами. Инструмент оснащен диском диаметром 190 мм, что позволяет осуществлять глубокие и точные резы. Компактные размеры - высота 24,5 см, ширина и длина по 35,5 см - делают пилу удобной для маневрирования и работы в стесненных условиях. Общий вес инструмента составляет 4 кг, обеспечивая отличную балансировку и снижая нагрузку на пользователя при продолжительной работе. Пила поставляется в удобном и прочном кейсе, что облегчает её транспортировку и хранение. Несмотря на отсутствие аккумулятора в комплекте, инструмент совместим с сетью, предоставляя возможность беспрерывной работы без необходимости прерываться на подзарядку. Дополнительные преимущества включают в себя функцию фиксации шпинделя, что облегчает замену дисков и повышает безопасность работы. Также присутствует возможность подключения пылесоса, что обеспечивает чистоту рабочего места, удаляя пыль и стружку прямо в процессе работы. Хотя инструмент не оснащен лазерным маркером или функцией плавного пуска, он предлагает одну стабильную скорость работы, гарантируя постоянное качество выполнения задач. Электропила DeWalt - это выбор тех, кто ценит надежность, мощность и простоту эксплуатации в одном инструменте.
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