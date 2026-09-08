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Пила дисковая DeWalt DWE575K купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая DeWalt DWE575K

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Пила дисковая DeWalt DWE575K - фото 3
Пила дисковая DeWalt DWE575K - фото 4
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5200 об/мин
  • Пила дисковая DeWalt DWE575K - фото 1
  • Пила дисковая DeWalt DWE575K - фото 2
  • Пила дисковая DeWalt DWE575K - фото 3
  • Пила дисковая DeWalt DWE575K - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 127606
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
DWE575K
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пила, ключ, кейс, направляющая, пильный диск
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
57
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х27х25
Вес, кг.
9

Описание товара Пила дисковая DeWalt DWE575K

Электрическая дисковая пила DeWalt - это надежный инструмент для профессионалов и домашних мастеров, сочетающий в себе мощность и удобство использования. С мощностью 1600 Вт пила обеспечивает эффективную и быструю работу с различными материалами. Инструмент оснащен диском диаметром 190 мм, что позволяет осуществлять глубокие и точные резы. Компактные размеры - высота 24,5 см, ширина и длина по 35,5 см - делают пилу удобной для маневрирования и работы в стесненных условиях. Общий вес инструмента составляет 4 кг, обеспечивая отличную балансировку и снижая нагрузку на пользователя при продолжительной работе. Пила поставляется в удобном и прочном кейсе, что облегчает её транспортировку и хранение. Несмотря на отсутствие аккумулятора в комплекте, инструмент совместим с сетью, предоставляя возможность беспрерывной работы без необходимости прерываться на подзарядку. Дополнительные преимущества включают в себя функцию фиксации шпинделя, что облегчает замену дисков и повышает безопасность работы. Также присутствует возможность подключения пылесоса, что обеспечивает чистоту рабочего места, удаляя пыль и стружку прямо в процессе работы. Хотя инструмент не оснащен лазерным маркером или функцией плавного пуска, он предлагает одну стабильную скорость работы, гарантируя постоянное качество выполнения задач. Электропила DeWalt - это выбор тех, кто ценит надежность, мощность и простоту эксплуатации в одном инструменте.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила дисковая DeWalt DWE575K




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Пила дисковая
Тип пилы
дисковая
Модель
DWE575K
Лазерный маркер
нет
Комплектация
пила, ключ, кейс, направляющая, пильный диск
В кейсе
да
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
190
Развернуть
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5200 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Угол наклона, градус
57
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая дисковая пила DeWalt - это надежный инструмент для профессионалов и домашних мастеров, сочетающий в себе мощность и удобство использования. С мощностью 1600 Вт пила обеспечивает эффективную и быструю работу с различными материалами. Инструмент оснащен диском диаметром 190 мм, что позволяет осуществлять глубокие и точные резы. Компактные размеры - высота 24,5 см, ширина и длина по 35,5 см - делают пилу удобной для маневрирования и работы в стесненных условиях. Общий вес инструмента составляет 4 кг, обеспечивая отличную балансировку и снижая нагрузку на пользователя при продолжительной работе. Пила поставляется в удобном и прочном кейсе, что облегчает её транспортировку и хранение. Несмотря на отсутствие аккумулятора в комплекте, инструмент совместим с сетью, предоставляя возможность беспрерывной работы без необходимости прерываться на подзарядку. Дополнительные преимущества включают в себя функцию фиксации шпинделя, что облегчает замену дисков и повышает безопасность работы. Также присутствует возможность подключения пылесоса, что обеспечивает чистоту рабочего места, удаляя пыль и стружку прямо в процессе работы. Хотя инструмент не оснащен лазерным маркером или функцией плавного пуска, он предлагает одну стабильную скорость работы, гарантируя постоянное качество выполнения задач. Электропила DeWalt - это выбор тех, кто ценит надежность, мощность и простоту эксплуатации в одном инструменте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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