Пила циркулярная Makita HS6100
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Характеристики
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
5500 об/мин
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 267183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
86
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5500 об/мин
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х33х29
Вес, кг.
4
Описание товара Пила циркулярная Makita HS6100
Пила циркулярная Makita HS6100 имеет функцию сдува опилок с линии реза, что повышает точность пиления. Корпус редуктора из алюминиевого сплава увеличивает рабочий ресурс инструмента. Резиновые накладки на основной и дополнительной рукоятках делают работу более комфортной. Установка и регулировка длины параллельного упора не требует использование дополнительного инструмента.
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Бренд
Тип товара
Пила
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
86
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Плавная регулировка скорости
нет
Количество скоростей работы
1
Развернуть
Скорость вращения
5500 об/мин
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Электронная защита от перегрузок
нет
Страна производитель
Китай
Пила циркулярная Makita HS6100 имеет функцию сдува опилок с линии реза, что повышает точность пиления. Корпус редуктора из алюминиевого сплава увеличивает рабочий ресурс инструмента. Резиновые накладки на основной и дополнительной рукоятках делают работу более комфортной. Установка и регулировка длины параллельного упора не требует использование дополнительного инструмента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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