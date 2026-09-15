Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
5000 об./мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 290 руб.
В наличии
Код товара: 674745
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
25 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Уровень шума
107.7
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
305
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
99х57х38
Вес, кг.
22.56
Описание товара Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ
Мощная и функциональная пила с лёгкостью распиливает древесину, пластик и тонкостенный алюминий (при установке соответствующих дисков). Подвижная голова позволяет разрезать габаритные заготовки шириной до 340 мм Пила ЗУБР - достойный выбор и отличный помощник в работе
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Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Уровень шума
107.7
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
305
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
5000 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Страна производитель
Китай
Мощная и функциональная пила с лёгкостью распиливает древесину, пластик и тонкостенный алюминий (при установке соответствующих дисков). Подвижная голова позволяет разрезать габаритные заготовки шириной до 340 мм Пила ЗУБР - достойный выбор и отличный помощник в работе
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Торцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ - стоимость товара 25290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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