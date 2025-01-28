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Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900

19 Отзывы
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Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 1
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 2
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 3
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 4
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 5
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 6
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 7
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 8
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 9
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 10
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 11
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 12
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 13
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 14
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 15
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 16
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 17
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 18
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 19
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
1900
Подсветка
нет
Скорость вращения
4200 об/мин
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 1
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 2
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 3
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 4
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 5
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 6
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 7
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 8
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 9
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 10
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 11
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 12
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 13
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 14
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 15
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 16
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 17
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 18
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 19
  • Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
24 780 руб.  32 000 руб. 
Начислим 397 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 348736
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900
24 780 руб. -23%
32 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
1900
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4200 об/мин
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х57х45
Вес, кг.
22.6

Описание товара Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900

Торцовочная комбинированная пила Зубр МАСТЕР ЗПТК-305-1900 представляет собой многофункциональное устройство, сочетающее в себе настольную и торцовочную пилу. Она предназначена для различных видов продольного и поперечного пиления: прямого, косого, под наклоном и комбинированного. Для надежной фиксации заготовок предусмотрена удобная струбцина. Наличие удлинителей рабочего стола позволяет обрабатывать заготовки большой длины. Диапазон вертикального хода диска - 0-55 мм.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900

Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
пойдёт лагерь через раз работает и угол не правильно показывает к сожалению
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2024
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наличие лазера облегчает. Да и сам лазер точный.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома-незаменим.Хороший аппарат.Есть один минус,который заметил при использовании на протяжении месяца:линза лазера сделана немного углубленной в своём посадочном месте.Когда пилишь доску,то опил постоянно набивает лазер.Кроме как выковыривать,ничего не действует.В остальном-замечательно
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный продавец!!! И пила тоже, для дома самое точто надо !!!
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
константин к.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2024
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все хорошо, в работе не пробовал еще.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь, установила 2 межкомнатные двери без напряга. Запилы ровные.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. В деле не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Ребят для домашнего использования не заменим и качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука давно хотел такую мечта сбылась
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2023
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Пила очень понравилась, пилит быстро, пропил ровный, даже диском из комплекта с верху на досках нет сколов. Снизупочти нет сколов
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2023
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой очень даволен, грызёт все породы дерева. при работе со смолянистыми породами налипает в щели, всё решаемо чистится.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2023
Игнатьев Евгений

Достоинства:


Комментарий:
торцевка со своей задачей справляется на все сто процентов
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2023
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Пилу заказала для мужа в подарок, он просил, счастлив безмерно. Очень доволен, недостатков не нашёл
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2023
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает отлично! Муж в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Марат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую отличный станок для дома !
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2023
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
всё в комплекте, кто пишет что нет ключа ищите его в станине он там вставлен
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2023
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену для дома пойдёт. Но диск нужно установить с бОльшим количеством зубьев
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2023
Руслан Т.

Достоинства:


Комментарий:
мне очень нравится, всё супер, советую, конечно родным диском только дрова пилить тем не мение с ламинатом справился на ура, для двергых коробок взял другой диск из дорогих, по поводу подклинивания рейки и кривизны лазера что писали у меня все супер работает, по поводу того что летят опилки, подключите пылесос и будет счастье , это же пила блин , спасибо продавцу всё супер



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Пила торцовочная
Мощность
1900
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Подсветка
нет
Диаметр диска
305
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4200 об/мин
Страна производитель
Китай
Описание
Торцовочная комбинированная пила Зубр МАСТЕР ЗПТК-305-1900 представляет собой многофункциональное устройство, сочетающее в себе настольную и торцовочную пилу. Она предназначена для различных видов продольного и поперечного пиления: прямого, косого, под наклоном и комбинированного. Для надежной фиксации заготовок предусмотрена удобная струбцина. Наличие удлинителей рабочего стола позволяет обрабатывать заготовки большой длины. Диапазон вертикального хода диска - 0-55 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
пойдёт лагерь через раз работает и угол не правильно показывает к сожалению
Источник: Яндекс Маркет
28.06.2024
Виталий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Наличие лазера облегчает. Да и сам лазер точный.
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2024
Михаил К.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома-незаменим.Хороший аппарат.Есть один минус,который заметил при использовании на протяжении месяца:линза лазера сделана немного углубленной в своём посадочном месте.Когда пилишь доску,то опил постоянно набивает лазер.Кроме как выковыривать,ничего не действует.В остальном-замечательно
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2024
Виталий П.

Достоинства:


Комментарий:
отличный продавец!!! И пила тоже, для дома самое точто надо !!!
Источник: Яндекс Маркет
11.06.2024
константин к.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилась. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
05.06.2024
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
На вид все хорошо, в работе не пробовал еще.
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
Алексей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Огонь, установила 2 межкомнатные двери без напряга. Запилы ровные.
Источник: Яндекс Маркет
23.02.2024
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает. В деле не пробовал
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2024
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Ребят для домашнего использования не заменим и качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
классная штука давно хотел такую мечта сбылась
Источник: Яндекс Маркет
25.10.2023
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Пила очень понравилась, пилит быстро, пропил ровный, даже диском из комплекта с верху на досках нет сколов. Снизупочти нет сколов
Источник: Яндекс Маркет
22.10.2023
Михаил Ш.

Достоинства:


Комментарий:
покупкой очень даволен, грызёт все породы дерева. при работе со смолянистыми породами налипает в щели, всё решаемо чистится.
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2023
Игнатьев Евгений

Достоинства:


Комментарий:
торцевка со своей задачей справляется на все сто процентов
Источник: Яндекс Маркет
19.10.2023
Анна К.

Достоинства:


Комментарий:
Пилу заказала для мужа в подарок, он просил, счастлив безмерно. Очень доволен, недостатков не нашёл
Источник: Яндекс Маркет
16.10.2023
Татьяна К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока работает отлично! Муж в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2023
Марат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
рекомендую отличный станок для дома !
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2023
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
всё в комплекте, кто пишет что нет ключа ищите его в станине он там вставлен
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2023
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
За такую цену для дома пойдёт. Но диск нужно установить с бОльшим количеством зубьев
Источник: Яндекс Маркет
11.10.2023
Руслан Т.

Достоинства:


Комментарий:
мне очень нравится, всё супер, советую, конечно родным диском только дрова пилить тем не мение с ламинатом справился на ура, для двергых коробок взял другой диск из дорогих, по поводу подклинивания рейки и кривизны лазера что писали у меня все супер работает, по поводу того что летят опилки, подключите пылесос и будет счастье , это же пила блин , спасибо продавцу всё супер


Пила торцовочная Зубр Мастер ЗПТК-305-1900 - стоимость товара 24780 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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