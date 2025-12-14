Пила торцовочная Makita LS1040N
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
4600 об./мин.
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%26 250 руб. 34 718 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 343652
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4600 об./мин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х39х37
Вес, кг.
11.1
Описание товара Пила торцовочная Makita LS1040N
Торцовочная пила Makita LS1040N предназначена для распила заготовок из дерева. Рабочий стол с поворотной линейкой обеспечивает высокую точность реза. Дополнительные упоры делают удобной работу с деталями большой длины. . К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос. Эффективная система пылеудаления гарантирует чистоту рабочей зоны. К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 290 руб.6323 руб. в СплитТорцовочная пила с протяжкой ЗУБР d 305 ЗПТ-305-1800 ПЛ
-
В наличииЦена 27 830 руб. 35 000 руб.6958 руб. в СплитПила торцовочная ЗУБР Профессионал ППТ-305-П
-
В наличииЦена 31 200 руб.7800 руб. в СплитЦиркулярная пила (дисковая) Makita HS009GZ 105Вт (ручная) D диск...
-
В наличииЦена 31 910 руб.7978 руб. в СплитПила отрезная (монтажная) по металлу с пильным диском ЗУБР 355 м...
-
В наличииЦена 33 950 руб.8488 руб. в СплитСабельная пила DeWalt DCS312D2-QW аккум. 2800ход/мин ДА
-
В наличииЦена 47 760 руб.11940 руб. в СплитДисковая (циркулярная) пила DeWalt DCS570P2-QW
-
В наличииЦена 48 110 руб.12028 руб. в СплитТорцовочная пила DeWalt DWS773 (DWS773-QS)
-
В наличииЦена 48 270 руб.12068 руб. в СплитСабельная пила DeWalt DCS369P2-QW
-
В наличии БесплатноЦена 52 560 руб.13140 руб. в СплитПила торцовочная DeWalt DWS777
Бренд
Тип товара
Пила торцовочная
Диаметр посадочного отверстия
30 мм
Диаметр диска
260
Пылесборник
да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4600 об./мин.
Страна производитель
Китай
Торцовочная пила Makita LS1040N предназначена для распила заготовок из дерева. Рабочий стол с поворотной линейкой обеспечивает высокую точность реза. Дополнительные упоры делают удобной работу с деталями большой длины. . К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос. Эффективная система пылеудаления гарантирует чистоту рабочей зоны. К патрубку для отвода стружек и опилок крепится пылесборный мешок или пылесос.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
вполне устраивает только настройка не точная, надо поднастраивать градус резки, на 1 мм примерно
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, использовал для распила плинтусов и обналички дверей из МДФ.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка вовремя. На пилу плавный пуск ставить однозначно. Китайцы могли бы наклеечки поровней наклеить. Колхозно смотриться, не чита бренду. Ребятам из МакитаСиб нужно поработать над этим.
Достоинства:
Комментарий:
Брал такую же пилу пару лет назад, цена была 19ооо. Сожалею что тогда не взял две)
Достоинства:
Комментарий:
Качественная сборка и материал, удобная, отличный диск.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, качественная торцовка, берите не пожалеете
Пила торцовочная Makita LS1040N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пила торцовочная Makita LS1040N
Достоинства:
Комментарий:
вполне устраивает только настройка не точная, надо поднастраивать градус резки, на 1 мм примерно
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую, использовал для распила плинтусов и обналички дверей из МДФ.
Достоинства:
Комментарий:
Доставка вовремя. На пилу плавный пуск ставить однозначно. Китайцы могли бы наклеечки поровней наклеить. Колхозно смотриться, не чита бренду. Ребятам из МакитаСиб нужно поработать над этим.
Достоинства:
Комментарий:
Брал такую же пилу пару лет назад, цена была 19ооо. Сожалею что тогда не взял две)
Достоинства:
Комментарий:
Качественная сборка и материал, удобная, отличный диск.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная, качественная торцовка, берите не пожалеете