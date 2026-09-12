Торцовочная пила Bosch GCM 216 1300Вт 4800об/мин d=216мм
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Торцовочная пила
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690190
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Торцовочная пила
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х43х37
Вес, кг.
11
Описание товара Торцовочная пила Bosch GCM 216 1300Вт 4800об/мин d=216мм
Торцовочная пила Bosch GCM 216 предназначена для прямой и поперечной распиловки заготовок из древесины. Модель удобна и безопасна в использовании благодаря наличию двух защитных кожухов. Нижний кожух самостоятельно убирается по мере опускания пильного диска к заготовке, что весьма удобно. Модель очень удобна и надежна в эксплуатации, обладает внушительным рабочим ресурсом и отлично подходит для профессионального использования.
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Торцовочная пила Bosch GCM 216 предназначена для прямой и поперечной распиловки заготовок из древесины. Модель удобна и безопасна в использовании благодаря наличию двух защитных кожухов. Нижний кожух самостоятельно убирается по мере опускания пильного диска к заготовке, что весьма удобно. Модель очень удобна и надежна в эксплуатации, обладает внушительным рабочим ресурсом и отлично подходит для профессионального использования.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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