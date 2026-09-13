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Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14" (35cm) (DUC357Z) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14" (35cm) (DUC357Z)

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Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 1
Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 2
Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 3
Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 4
Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 5
Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 6
Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 7
Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 8
Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Цепная пила
  • Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 1
  • Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 2
  • Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 3
  • Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 4
  • Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 5
  • Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 6
  • Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 7
  • Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 8
  • Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14&quot; (35cm) (DUC357Z) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 709343
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Цепная пила
Количество скоростей работы
1
Фиксация шпинделя
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х28х23
Вес, кг.
5

Описание товара Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14" (35cm) (DUC357Z)

Аккумуляторная цепная пила Makita DUC357Z предназначена для работ на лесозаготовке. Также часто используется городскими службами благоустройства для подрезки деревьев и веток, закрывающих солнечный свет - во дворах домов, вдоль тротуаров. Может использоваться для заготовки дров, вырезания проруби, скульптур из льда или древесины. Работает от литий-ионных аккумуляторов на 18В.



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Отзывы о товаре Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14" (35cm) (DUC357Z)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Цепная пила
Количество скоростей работы
1
Фиксация шпинделя
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC357Z предназначена для работ на лесозаготовке. Также часто используется городскими службами благоустройства для подрезки деревьев и веток, закрывающих солнечный свет - во дворах домов, вдоль тротуаров. Может использоваться для заготовки дров, вырезания проруби, скульптур из льда или древесины. Работает от литий-ионных аккумуляторов на 18В.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Цепная пила Makita LXT DUC357 аккум. 610Вт дл.шины:14" (35cm) (DUC357Z) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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