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Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч

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Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 1
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 2
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 3
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 4
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 5
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 6
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 7
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 8
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 9
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 10
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 11
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 12
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 13
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 14
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 15
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 16
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 17
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 18
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 19
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 20
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 21
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 22
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 23
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 24
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 25
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 26
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 27
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 28
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 29
Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 1
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 2
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 3
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 4
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 5
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 6
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 7
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 8
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 9
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 10
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 11
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 12
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 13
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 14
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 15
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 16
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 17
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 18
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 19
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 20
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 21
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 22
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 23
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 24
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 25
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 26
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 27
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 28
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 29
  • Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч - фото 30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678611
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х22
Вес, кг.
4.5

Описание товара Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч

Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z – удобный для длительной эксплуатации инструмент весом 4.1 кг, с габаритами 27x21.5x41.5 см, дополненный удобными нескользящими ручками. Оборудование оснащено пильной цепью с 46-ю звеньями, шагом 9.3 мм и рабочей скоростью 8.3 м/с. Настройка натяжения осуществляется без инструментов, а смазывание проводится автоматически. Прибор Makita DUC302Z оснащен мощным поперечным мотором с блокировкой, защищающей от случайного включения. Конструкция дополнена масляным баком на 85 мл, 12-дюймовой направляющей с пазом 1.1 мм, а также литий-ионным аккумулятором на 18 B. Инструмент оснащен системой торможения двигателя, упрощающей и делающей эксплуатацию более безопасной. АКБ и зарядное устройство в комплекте не идет.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила аккумуляторная Makita DUC302Z без АКБ и ЗУ 18 В/5 А·ч




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная цепная пила Makita DUC302Z – удобный для длительной эксплуатации инструмент весом 4.1 кг, с габаритами 27x21.5x41.5 см, дополненный удобными нескользящими ручками. Оборудование оснащено пильной цепью с 46-ю звеньями, шагом 9.3 мм и рабочей скоростью 8.3 м/с. Настройка натяжения осуществляется без инструментов, а смазывание проводится автоматически. Прибор Makita DUC302Z оснащен мощным поперечным мотором с блокировкой, защищающей от случайного включения. Конструкция дополнена масляным баком на 85 мл, 12-дюймовой направляющей с пазом 1.1 мм, а также литий-ионным аккумулятором на 18 B. Инструмент оснащен системой торможения двигателя, упрощающей и делающей эксплуатацию более безопасной. АКБ и зарядное устройство в комплекте не идет.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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