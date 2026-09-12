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Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин

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Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 1
Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 2
Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 3
Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 4
Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 5
Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 6
Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 7
Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 8
Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 9
Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 10
Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила сабельная
  • Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 1
  • Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 2
  • Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 3
  • Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 4
  • Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 5
  • Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 6
  • Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 7
  • Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 8
  • Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 9
  • Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 10
  • Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 695026
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила сабельная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х31х12
Вес, кг.
1.44

Описание товара Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин

Сабельная пила Makita JR105DWAE производится одним из лидеров в сфере разработки и выпуска электроинструментов профессионального уровня. Принципиальной особенностью модели является ее тип питания: пила получает энергию, необходимую для работы, от аккумулятора. Это значит, что использовать пилу вы сможете как в неэлектрифицированном помещении, так и вовсе в «полевых» условиях. Емкость аккумулятора составляет 2 А·ч. Батарея, номинальное напряжение которой составляет 10.8 В, относится к литий-ионному типу, и не имеет эффекта памяти. Заряжать аккумулятор можно в любой момент, не обращая внимания на текущий уровень заряда. В комплект поставки входят 2 аккумулятора. Заряжая один из них, второй вы сможете использовать в работе. Перерывы в эксплуатации пилы будут исключены. Сабельная пила Makita JR105DWAE характеризуется максимальным пропилом дерева, равным 50 мм. Можно работать и с другими материалами, используя соответствующие пильные полотна. Есть функция регулировки частоты хода. Максимальная частота хода составляет 3300 ходов в минуту. В наличии функция подсветки рабочей зоны.



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Отзывы о товаре Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила сабельная
Страна производитель
Китай
Описание
Сабельная пила Makita JR105DWAE производится одним из лидеров в сфере разработки и выпуска электроинструментов профессионального уровня. Принципиальной особенностью модели является ее тип питания: пила получает энергию, необходимую для работы, от аккумулятора. Это значит, что использовать пилу вы сможете как в неэлектрифицированном помещении, так и вовсе в «полевых» условиях. Емкость аккумулятора составляет 2 А·ч. Батарея, номинальное напряжение которой составляет 10.8 В, относится к литий-ионному типу, и не имеет эффекта памяти. Заряжать аккумулятор можно в любой момент, не обращая внимания на текущий уровень заряда. В комплект поставки входят 2 аккумулятора. Заряжая один из них, второй вы сможете использовать в работе. Перерывы в эксплуатации пилы будут исключены. Сабельная пила Makita JR105DWAE характеризуется максимальным пропилом дерева, равным 50 мм. Можно работать и с другими материалами, используя соответствующие пильные полотна. Есть функция регулировки частоты хода. Максимальная частота хода составляет 3300 ходов в минуту. В наличии функция подсветки рабочей зоны.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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