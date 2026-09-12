Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин
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Характеристики
Описание товара Сабельная пила Makita JR105DWAE аккум. 3300ход/мин
Сабельная пила Makita JR105DWAE производится одним из лидеров в сфере разработки и выпуска электроинструментов профессионального уровня. Принципиальной особенностью модели является ее тип питания: пила получает энергию, необходимую для работы, от аккумулятора. Это значит, что использовать пилу вы сможете как в неэлектрифицированном помещении, так и вовсе в «полевых» условиях. Емкость аккумулятора составляет 2 А·ч. Батарея, номинальное напряжение которой составляет 10.8 В, относится к литий-ионному типу, и не имеет эффекта памяти. Заряжать аккумулятор можно в любой момент, не обращая внимания на текущий уровень заряда. В комплект поставки входят 2 аккумулятора. Заряжая один из них, второй вы сможете использовать в работе. Перерывы в эксплуатации пилы будут исключены. Сабельная пила Makita JR105DWAE характеризуется максимальным пропилом дерева, равным 50 мм. Можно работать и с другими материалами, используя соответствующие пильные полотна. Есть функция регулировки частоты хода. Максимальная частота хода составляет 3300 ходов в минуту. В наличии функция подсветки рабочей зоны.
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