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Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм

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Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм - фото 1
Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм - фото 2
Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм - фото 3
Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм - фото 4
Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила торцовочная
Скорость вращения
3800 об./мин.
  • Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм - фото 1
  • Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм - фото 2
  • Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм - фото 3
  • Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм - фото 4
  • Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 480 руб. 
Начислим 344 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм
21 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила торцовочная
В кейсе
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х47х39
Вес, кг.
21.6

Описание товара Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм

Пила отрезная Makita LW1401 незаменима при работах по металлу. Устройство превосходно справляется с распилом заготовок, изготовленных как из черных, так и из цветных металлов. Модель обладает хорошими характеристиками, делающими ее приобретение оптимальным как для бытового использования, так и для профессионального. Продуманная конструкция рукоятки дарит устройству высокий уровень эргономики. При работе с данным электроинструментом оператор будет защищен от искр. Использующая прямой привод отрезная пила оборудована надежным мотором, чья мощность равняется 2200 Вт. Отрезная пила Makita LW1401 оснащается пильным диском диаметром 355 мм, который фиксируется при помощи посадочного отверстия с размером 25.4 мм. За минуту непрерывной работы устройства он способен совершить 3800 оборотов вокруг своей оси, безупречно справляясь с распилом толстостенных заготовок. Модель обеспечивает глубину и ширину пропила, равные 70 и 233 мм соответственно. Угол поворота тисков - -45°/+45°. Для быстрой и безопасной замены оснастки имеется система блокировки шпинделя.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила торцовочная
В кейсе
нет
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
25.4 мм
Диаметр диска
355
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3800 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Зарядное устройство в комплекте
нет
Аккумулятор в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Пила отрезная Makita LW1401 незаменима при работах по металлу. Устройство превосходно справляется с распилом заготовок, изготовленных как из черных, так и из цветных металлов. Модель обладает хорошими характеристиками, делающими ее приобретение оптимальным как для бытового использования, так и для профессионального. Продуманная конструкция рукоятки дарит устройству высокий уровень эргономики. При работе с данным электроинструментом оператор будет защищен от искр. Использующая прямой привод отрезная пила оборудована надежным мотором, чья мощность равняется 2200 Вт. Отрезная пила Makita LW1401 оснащается пильным диском диаметром 355 мм, который фиксируется при помощи посадочного отверстия с размером 25.4 мм. За минуту непрерывной работы устройства он способен совершить 3800 оборотов вокруг своей оси, безупречно справляясь с распилом толстостенных заготовок. Модель обеспечивает глубину и ширину пропила, равные 70 и 233 мм соответственно. Угол поворота тисков - -45°/+45°. Для быстрой и безопасной замены оснастки имеется система блокировки шпинделя.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Торцовочная пила Makita LW1401 2200Вт 3800об/мин d=355мм - стоимость товара 21480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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