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Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная)

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Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная) - фото 2
Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная) - фото 3
Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
3700 об./мин.
Емкость аккумулятора
3
  • Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная) - фото 1
  • Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная) - фото 2
  • Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная) - фото 3
  • Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 560 руб. 
Начислим 345 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 643293
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная)
21 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
102
В кейсе
да
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3700 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
3
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х32х26
Вес, кг.
7.15

Описание товара Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная)

Пила дисковая Makita DSS610RF с щеточным двигателем и электронной системой защиты работает от аккумулятора Li-Ion на 3 А?ч, 18 В. Инструмент развивает скорость до 3700 об/мин, используя диски с диаметром 16.5 см и посадкой 2 см. С его помощью вы аккуратно распилите древесину при глубине до 4 см под углом 45°, до 5.7 см под прямым углом. Прибор Makita DSS610RF дополнен блокировкой шпинделя и подсветкой рабочей зоны. Вы можете установить направляющую шину или подключить строительный пылесос. Оборудование поставляется в удобном для хранения кейсе вместе с аккумулятором и ЗУ, параллельной направляющей и ключом.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
102
В кейсе
да
Подключение пылесоса
да
Диаметр посадочного отверстия
20 мм
Диаметр диска
165
Пылесборник
нет
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
3700 об./мин.
Фиксация шпинделя
да
Развернуть
Тормоз двигателя
да
Зарядное устройство в комплекте
да
Емкость аккумулятора
3
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
да
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Пила дисковая Makita DSS610RF с щеточным двигателем и электронной системой защиты работает от аккумулятора Li-Ion на 3 А?ч, 18 В. Инструмент развивает скорость до 3700 об/мин, используя диски с диаметром 16.5 см и посадкой 2 см. С его помощью вы аккуратно распилите древесину при глубине до 4 см под углом 45°, до 5.7 см под прямым углом. Прибор Makita DSS610RF дополнен блокировкой шпинделя и подсветкой рабочей зоны. Вы можете установить направляющую шину или подключить строительный пылесос. Оборудование поставляется в удобном для хранения кейсе вместе с аккумулятором и ЗУ, параллельной направляющей и ключом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пила дисковая Makita DSS610RF (ручная) - стоимость товара 21560 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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